Zelenskyj: Ukrajinské pozície na fronte sa významne posilnili
Oznámil tiež, že ukrajinská armáda je schopná zasahovať ruskú logistiku na celom území okupovaných oblastí Ukrajiny a spôsobila vďaka tomu nedostatok paliva na Kryme.
Autor TASR
Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajinské pozície na frontových líniách sa podľa prezidenta Volodymyra Zelenského „významne posilnili“. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským. Oznámil tiež, že ukrajinská armáda je schopná zasahovať ruskú logistiku na celom území okupovaných oblastí Ukrajiny a spôsobila vďaka tomu nedostatok paliva na Kryme. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a DPA.
„V druhej polovici minulého roka boli prijaté rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku viedli k výraznému posilneniu našich pozícií na frontovej línii,“ uviedol Zelenskyj. Podľa prezidenta k tomu prispeli tri kľúčové rozhodnutia: priame financovanie na nákup potrebného vybavenia pre bojové brigády, predovšetkým dronov; spravodlivejšie rozdelenie vojakov na posilnenie bojových brigád a rozšírenie schopností brigád vykonávať základný všeobecný vojenský výcvik. „Ukrajinské pozície sú silné, a to je výsledok, ktorý náš štát veľmi potrebuje – výsledok, ktorý určite podporí všetky diplomatické kroky,“ vyhlásil.
K stabilizácii frontu došlo aj podľa ukrajinskej analytickej platformy DeepState. Ruské sily podľa nej v máji obsadili iba 14 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je najmenej za uplynulé tri roky. „Vojna vstupuje do novej fázy a pre ukrajinský štát je dôležité, aby neprišiel o iniciatívu,“ napísali analytici na Telegrame.
DPA pripomína, že ruské jednotky postupujú nepretržite od jesene 2023, avšak pomaly a za vysokú cenu. Od začiatku piateho roka vojny sa však Ukrajincom podarilo stabilizovať situáciu na bojisku. Kyjev tiež zintenzívnil útoky dronov na energetické zariadenia v Rusku. Podľa Zelenského od začiatku roka zasiahli 15 ruských rafinérií a môžu útočiť kdekoľvek na Ruskom okupovaných územiach.
„Naše jednotky sú teraz schopné zasiahnuť ruskú vojenskú logistiku prakticky v celej hĺbke dočasne okupovaných území,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore. „V praxi už okupantom na juhu a východe našej krajiny nezostali takmer žiadne bezpečné cesty,“ zdôraznil, pričom sa to podľa neho prejavuje nedostatkom paliva na okupovanom Kryme a ďalších ukrajinských územiach pod ruskou kontrolou.
