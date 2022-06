Zelenskyj: Ukrajinské sily majú šancu na protiútok v Severodonecku

Kyjev 6. júna (TASR) - Ruské sily majú síce v bitke o východoukrajinské mesto Severodoneck výhodu v podobe vyššieho počtu vojakov, no ukrajinské sily majú "všetky šance" na protiútok. Vyhlásil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve novinárom povedal, že situácia bude pre Ukrajinu veľmi zložitá, ak sa Rusko dostane cez Donbas.



Boje v Severodonecku ležiacom v Luhanskej oblasti v Donbase prebiehajú už niekoľko dní. V súčasnosti nie je jasné, ktorá zo strán ovláda väčšiu časť územie mesta. Ukrajinským silám sa totiž cez víkend podarilo zatlačiť ruské jednotky späť práve v čase, keď malo Rusko značnú prevahu a pod kontrolou už takmer celé mesto. Avšak situácia sa v pondelok opäť skomplikovala, keď gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj uviedol, že pozícia Ukrajiny sa zhoršila.



Ukrajinský prezident okrem toho na tlačovej konferencii v pondelok uviedol, že do jesene môže na ukrajinskom území uviaznuť až 75 miliónov ton obilia určeného na vývoz. Podľa jeho slov by Ukrajina potrebovala protilodné zbrane, aby dokázala zaistiť bezpečnú cestu pre vývoz obilia cez Čierne more.



Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina v súčasnosti rokuje s Britániou a Tureckom o možnosti, že by bezpečnú trasu pre vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, ktoré z veľkej časti kontroluje Rusko, garantovala tretia krajina. Avšak Zelenskyj je presvedčený, že najsilnejšou zárukou pre bezpečný prechod by boli zbrane.