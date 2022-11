Zelenskyj: Ukrajinské sily oslobodili vyše 40 obcí na juhu krajiny

Kyjev 11. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer vo videopríhovore uviedol, že v súvislosti so sťahovaním ruských síl z Chersonskej oblasti oslobodili ukrajinské sily už 41 obcí na juhu krajiny. TASR informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a denníka The Guardian.



Ukrajinskí predstavitelia predtým vo štvrtok uviedli, že v priebehu dňa bolo oslobodených 12 obcí.



"Počet ukrajinských vlajok, ktoré sa v rámci prebiehajúcej obrannej operácie vrátili na svoje zákonné miesto, dosahuje už desiatky," poznamenal Zelenskyj. "Nie je to nepriateľ, ktorý odchádza - sú to Ukrajinci, ktorí okupantov vyháňajú," zdôraznil.



"A my musíme prejsť celú cestu – na bojisku aj na poli diplomacie – aby všade v našej krajine, pozdĺž celej medzinárodne uznávanej hranice, bolo vidieť naše vlajky – ukrajinské vlajky," dodal Zelenskyj. Upozornil však na to, že úspechy na bojisku tiež znamenajú, že vojaci platia za slobodu Ukrajiny svojimi životmi.



Okrem toho varoval pred nástrahami v oblastiach, ktoré ruské okupačné sily opúšťajú. "Prvou a hlavnou úlohou je odmínovávanie," povedal Zelenskyj s tým, že okupanti zanechali za sebou tisíce kusov nevybuchnutých striel a munície. Dodal, že podľa jeho poznatkov je mínami zamorených 170.000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných oblastí na Ukrajine, ktoré Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala. Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské sily ovládli po začiatku invázie 24. februára. Moskva v stredu oznámila, že stiahne svoje jednotky spoza rieky Dneper. Týka sa to aj Chersonu, odkiaľ sa ruské jednotky začali sťahovať vo štvrtok.