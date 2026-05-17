Zelenskyj: Ukrajinské útoky na Rusko sú oprávnené
Autor TASR
Kyjev 17. mája (TASR) - Nedeľný dronový útok Ukrajiny na Rusko bol „úplne oprávnený“, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko predtým informovalo o rozsiahlom ostreľovaní Moskovskej oblasti, kde prišli o život traja ľudia. Podľa Kyjeva išlo o odvetu za útoky zo strany Moskvy, píše TASR na základe agentúry AFP.
„Naše reakcie na predlžovanie vojny zo strany Ruska a na jeho útoky na naše mestá a obce sú úplne oprávnené,“ uviedol Zelenskyj na platforme X a potvrdil útoky zamerané na Moskovskú oblasť.
„Ukrajinskí výrobcovia dronov a rakiet pokračujú vo svojej práci. Som vďačný Bezpečnostnej službe Ukrajiny a všetkým ukrajinským obranným silám za ich presnosť. Vzdialenosť od štátnej hranice Ukrajiny je viac ako 500 kilometrov. Koncentrácia ruskej protivzdušnej obrany je najvyššia v Moskovskej oblasti. Ale prekonávame to. Sláva Ukrajine!“ dodal.
Zelenskyj v príspevku zároveň vyzval Rusko na ukončenie vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov v nedeľu potvrdil, že pri ukrajinských útokoch zahynuli traja ľudia. V samotnej metropole utrpelo zranenia 12 osôb. Jeden človek zomrel v Belgorodskej oblasti.
Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že vzdušné sily v krajine zachytili v priebehu noci 556 dronov z Ukrajiny. Ďalších 30 dronov zneškodnili po svitaní. Lietadlá zachytili celkovo v 14 regiónoch, ako aj na polostrove Krym a nad Čiernym a Azovským morom.
Podľa AFP išlo o jeden z najrozsiahlejších útokov, ktoré Kyjev podnikol od začiatku tohto konfliktu.
