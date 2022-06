Zelenskyj: Ukrajinskí vojaci robia všetko na zastavenie okupantov

Kyjev 11. júna (TASR) - Ukrajinské jednotky robia všetko pre to, aby zastavili ruskú ofenzívu, pričom na východe a juhu krajiny prebiehajú ťažké boje, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Kyjev v piatok uviedol, že podnikol nové nálety na okupovanú južnú Chersonskú oblasť - jedno z prvých území, ktoré Rusko po začatí vojenskej ofenzívy na Ukrajine obsadilo. Zelenskyj však upozornil, že "veľmi ťažké boje" zúria aj vo východnom regióne Donbas, a to najmä v okolí priemyselného mesta Severodoneck.



"Ukrajinskí vojaci robia všetko pre to, aby zastavili ofenzívu okupantov... Do takej miery, ako im to dovolia ťažké zbrane, moderné delostrelectvo - všetko, o čo sme žiadali a neprestávame žiadať našich partnerov," povedal Zelenskyj v prejave.



Zároveň dodal, že Ukrajina "nesmie dovoliť, aby svet odpútal svoju pozornosť od toho, čo sa deje na bojisku".



V meste Lysyčansk, ktoré sa nachádza na opačnom brehu rieky Siverskyj Donec, miestni obyvatelia pre AFP povedali, že majú len dve možnosti - zostať a čeliť ostreľovaniu, alebo ujsť a opustiť svoje domovy. Jeden z obyvateľov upozornil, že jediným spôsobom, ako získať vodu, je ísť si pre ňu do mesta. "Musíme tam ísť počas ostreľovania a počas streľby... Takto prežijeme," podotkol.



Vitalij Kim, gubernátor Mykolajivskej oblasti blízko južnej frontovej línie, medzitým zdôraznil naliehavú potrebu medzinárodnej vojenskej intervencie.



"Armáda Ruska je silnejšia, majú množstvo delostrelectva a munície. Zatiaľ je to vojna delostrelectva... a míňa sa nám munícia," uviedol. "Pomoc zo strany Európy a Ameriky je veľmi, veľmi dôležitá, pretože potrebujeme muníciu na obranu našej krajiny," dodal podľa AFP gubernátor Mykolajivskej oblasti.