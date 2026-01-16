< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do USA
Autor TASR
Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do Spojených štátov rokovať o americkom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Kyjev by mohol byť podpísaný už počas nadchádzajúcej konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose. Na tlačovej konferencii s českým prezidentom Petrom Pavlom to v piatok vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR.
„Dúfame, že sa vyjasní situácia, ako v súvislosti s dokumentmi, ktoré sme už s americkou stranou prakticky pripravili, tak aj v súvislosti s reakciou Ruska na všetku prebiehajúcu diplomatickú prácu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Uviedol, že niektorým systémom protivzdušnej obrany dodávaným na Ukrajinu západnými spojencami došla munícia v dôsledku vĺn ruských útokov na energetickú infraštruktúru. „Do dnešného rána sme mali niekoľko systémov bez rakiet. Dnes to môžem povedať otvorene, pretože dnes tie rakety už máme,“ doplnil.
Pavel krátko pred týmto vyhlásením povedal, že „česká muničná iniciatíva poskytuje vyše 50 percent veľkokalibrovej munície pre ukrajinské ozbrojené sily“. „Som rád, že s novou vládou v Českej republike bude iniciatíva pokračovať,“ uviedol s tým, že iniciatíva tento rok dokáže zaistiť rovnaké množstvo munície ako vlani.
Česká republika podľa Pavla môže poskytnúť Ukrajine „v pomerne krátkej dobe niekoľko stredných bojových lietadiel“ na obranu proti dronom, systémy včasného varovania a generátory pre prípadné výpadky elektrického prúdu a tepla.
Zelenskyj na začiatku tlačovej konferencie udelili Pavlovi štátne vyznamenanie Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho najvyššieho stupňa za významný prínos k česko-ukrajinskej spolupráci a k obrane ukrajinského územia. Obaja si predtým pri pamätníku v Kyjeve uctili pamiatku padlých vojakov.
