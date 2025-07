Zelenskyj: Ukrajinskú delegáciu na rokovaniach s Ruskom povedie Umerov

Kyjev 22. júla (TASR) - Bývalý ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany, bude v stredu viesť kyjevskú delegáciu na rokovaniach o prímerí s Ruskom. V utorok to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak oboznámil partnerov v Európe a Spojených štátoch s koordináciou nášho diplomatického úsilia. Dal som pokyn na vytvorenie delegácie na rokovania s ruskou stranou. Delegáciu povedie Rustem Umerov a jej súčasťou budú zástupcovia ukrajinskej rozviedky, ministerstva zahraničných vecí a úradu prezidenta,“ upresnil Zelenskyj na platforme X.



Moskva doposiaľ neoznámila zloženie svojho tímu, no v minulosti ju zastupoval blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij.



Ukrajinský líder tiež informoval, že sa uskutočnilo stretnutie o potenciálnych výsledkoch rokovaní o prímerí, ktoré by chcel Kyjev dosiahnuť. „Ukrajina je pripravená pracovať na zabezpečení prepustenia našich ľudí zo zajatia, návratu unesených detí, na zastavení zabíjania a na príprave stretnutia lídrov, ktorého cieľom bude skutočné ukončenie tejto vojny. Náš postoj je úplne transparentný. Ukrajina túto vojnu nikdy nechcela, Rusko musí ukončiť vojnu, ktorú začalo,“ napísal Zelenskyj.



Delegácie Moskvy a Kyjeva sa v tureckom Istanbule stretli už 16. mája a následne 2. júna, ale k žiadnemu prelomu nedošlo, pripomína AFP. Ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa dohodli len na výmene zajatcov a tiel zosnulých vojakov. Rusko odvtedy zintenzívnilo letecké útoky na Ukrajinu a obsadilo ďalšie územie.