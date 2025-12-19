< sekcia Zahraničie
Zelenskyj upozornil na presun ruských rakiet Orešnik do Bieloruska
Ukrajinský prezident objasnil, že tieto rakety v súčasnosti nemožno zachytiť dronmi. Ruská armáda ich už použila pri útokoch na Ukrajinu, ktorá podľa prezidenta vie, ako čeliť tejto hrozbe.
Autor TASR
Kyjev 19. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na sociálnej sieti X oznámil, že nasadenie ruských rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska) do Bieloruska sa blíži ku koncu. Ukrajina podľa neho vie, kde bude systém nasadený a tieto informácie poskytla aj svojim partnerom. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že nová ruská balistická raketa Orešnik schopná niesť jadrovú hlavicu bola nasadená v Bielorusku. Šéf Kremľa Vladimir Putin v novembri 2024 oznámil, že Rusko zasiahlo východoukrajinské mesto Dnipro novou raketou stredného doletu Orešnik. Došlo k tomu viac ako rok po tom, čo Ukrajina údajne zničila jednu z týchto rakiet. Moskva nasadila taktické jadrové zbrane v Bielorusku už v roku 2023, o nasadení Orešnika v tejto krajine tiež už v minulosti hovorila.
