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Zelenskyj upozornil na riziká rokovaní USA a Ruska o bezpečnosti
Ukrajinský prezident vystúpil v Dubline v čase, keď americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner boli v Moskve, kde sa stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok apeloval na európskych lídrov, aby boli obozretní pri diskusiách medzi Spojenými štátmi a Ruskom o novom bezpečnostnom usporiadaní pre kontinent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nejde len o bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. V skutočnosti ide skôr o akýsi nový bezpečnostný rámec medzi Európou a Ruskom,“ povedal Zelenskyj na summite v Dubline. Ďalšie podrobnosti, a zdôraznil, že Európa musí tejto otázke venovať veľkú pozornosť.
Ukrajinský prezident vystúpil v Dubline v čase, keď americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner boli v Moskve, kde sa stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tomuto stretnutiu predchádzali dva dni rokovaní v Abú Zabí, ktoré nepriniesli žiadny prielom smerujúci k ukončeniu ruskej invázie na Ukrajinu.
Americkí predstavitelia vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu. Podľa AFP by to mohlo svedčiť o tom, že Washington by sa mohol prikloniť na stranu Ruska.
Putin sa už dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti európskeho kontinentu, a o oslabenie vojenskej aliancie NATO, ozrejmila AFP.
„Nie je potrebné znovu vynachádzať koleso,“ povedal v súvislosti s týmito špekuláciami predseda Európskej rady António Costa. „Európa mala funkčnú európsku bezpečnostnú architektúru, až kým ju Rusko svojou inváziou na Ukrajinu najskôr postupne nepodkopalo a napokon úplne nezničilo,“ uviedol.
Lídri EÚ dôrazne trvajú na tom, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní nie je potrebné diskutovať skôr, než Moskva bude súhlasiť s ukončením bojov na Ukrajine.
Ešte pred začiatkom vojny v roku 2022 predložil Kremeľ NATO ultimátum týkajúce sa bezpečnostného usporiadania Európy. Zahŕňalo požiadavky, aby aliancia stiahla svoje jednotky z východnej Európy a prestala prijímať nových členov. NATO tieto požiadavky odmietlo.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok na 9. summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline vyzval Európu, aby prevzala iniciatívu v dialógu s Ruskom a vytvorila spoločný postoj k mieru na Ukrajine a bezpečnosti kontinentu. Zároveň informoval, že Parížu sa podarilo presvedčiť približne 40 európskych krajín, aby podpísali deklaráciu opätovne potvrdzujúcu „kľúčové princípy“ ich bezpečnosti.
Macron podľa spravodajského webu France Info zdôraznil, že Európa musí mať „jasnú a jednotnú predstavu o tom, čo chce pre Ukrajinu a pre seba“. „Preto musíme ako Európania opäť prevziať iniciatívu v dialógu s Ruskom. Až potom sa určí formát rokovaní,“ uviedol s tým, že „obsah určuje formát“.
V súvislosti s účasťou zástupcov viacerých krajín a európskych inštitúcií na rokovaniach v Abú Zabí Macron vysvetlil, že ich cieľom je koordinovať postoje pred dialógom amerických a ruských vyslancov.
Hoci je podpora Ukrajiny zo strany Európy jasne stanovená, Európania musia teraz konkretizovať svoju predstavu o mierovom riešení a návrh budúcej bezpečnostnej architektúry kontinentu, uviedol francúzsky prezident. Moskva na jeho vyjadrenia zatiaľ nereagovala.
„Nejde len o bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. V skutočnosti ide skôr o akýsi nový bezpečnostný rámec medzi Európou a Ruskom,“ povedal Zelenskyj na summite v Dubline. Ďalšie podrobnosti, a zdôraznil, že Európa musí tejto otázke venovať veľkú pozornosť.
Ukrajinský prezident vystúpil v Dubline v čase, keď americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner boli v Moskve, kde sa stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tomuto stretnutiu predchádzali dva dni rokovaní v Abú Zabí, ktoré nepriniesli žiadny prielom smerujúci k ukončeniu ruskej invázie na Ukrajinu.
Americkí predstavitelia vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu. Podľa AFP by to mohlo svedčiť o tom, že Washington by sa mohol prikloniť na stranu Ruska.
Putin sa už dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti európskeho kontinentu, a o oslabenie vojenskej aliancie NATO, ozrejmila AFP.
„Nie je potrebné znovu vynachádzať koleso,“ povedal v súvislosti s týmito špekuláciami predseda Európskej rady António Costa. „Európa mala funkčnú európsku bezpečnostnú architektúru, až kým ju Rusko svojou inváziou na Ukrajinu najskôr postupne nepodkopalo a napokon úplne nezničilo,“ uviedol.
Lídri EÚ dôrazne trvajú na tom, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní nie je potrebné diskutovať skôr, než Moskva bude súhlasiť s ukončením bojov na Ukrajine.
Ešte pred začiatkom vojny v roku 2022 predložil Kremeľ NATO ultimátum týkajúce sa bezpečnostného usporiadania Európy. Zahŕňalo požiadavky, aby aliancia stiahla svoje jednotky z východnej Európy a prestala prijímať nových členov. NATO tieto požiadavky odmietlo.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok na 9. summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline vyzval Európu, aby prevzala iniciatívu v dialógu s Ruskom a vytvorila spoločný postoj k mieru na Ukrajine a bezpečnosti kontinentu. Zároveň informoval, že Parížu sa podarilo presvedčiť približne 40 európskych krajín, aby podpísali deklaráciu opätovne potvrdzujúcu „kľúčové princípy“ ich bezpečnosti.
Macron podľa spravodajského webu France Info zdôraznil, že Európa musí mať „jasnú a jednotnú predstavu o tom, čo chce pre Ukrajinu a pre seba“. „Preto musíme ako Európania opäť prevziať iniciatívu v dialógu s Ruskom. Až potom sa určí formát rokovaní,“ uviedol s tým, že „obsah určuje formát“.
V súvislosti s účasťou zástupcov viacerých krajín a európskych inštitúcií na rokovaniach v Abú Zabí Macron vysvetlil, že ich cieľom je koordinovať postoje pred dialógom amerických a ruských vyslancov.
Hoci je podpora Ukrajiny zo strany Európy jasne stanovená, Európania musia teraz konkretizovať svoju predstavu o mierovom riešení a návrh budúcej bezpečnostnej architektúry kontinentu, uviedol francúzsky prezident. Moskva na jeho vyjadrenia zatiaľ nereagovala.