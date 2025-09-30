< sekcia Zahraničie
Zelenskyj upozorňuje na situáciu atómovej elektrárne v Záporoží
Zelenskyj podľa agentúry AFP upozornil, že situácia je kritická, pretože generátory ani atómové elektrárne nie sú na takýto režim navrhnuté a nikdy v ňom nepracovali tak dlho.
Autor TASR
Kyjev 30. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnych sieťach upozornil na kritickú situáciu, v ktorej sa už siedmy deň nachádza atómová elektráreň v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Táto Ruskom okupovaná elektráreň je podľa neho v dôsledku aktuálneho ostreľovania ruskou armádou odpojená od elektrickej siete, ktorú teraz obslužný personál získava z dieselových generátorov.
Zelenskyj podľa agentúry AFP upozornil, že situácia je kritická, pretože generátory ani atómové elektrárne nie sú na takýto režim navrhnuté a nikdy v ňom nepracovali tak dlho. Okrem toho Kyjev má podľa Zelenského informáciu, že jeden z generátorov je už mimo prevádzky.
Dodal, že oprave rozvodov elektrickej siete do stanice a obnove základnej bezpečnosti bránia ruské jednotky svojím ostreľovaním. „A to je hrozba pre úplne každého,“ vyhlásil Zelenskyj. Podčiarkol, že žiadny terorista na svete si nedovolil robiť s jadrovou elektrárňou to, čo robí teraz Rusko.
Apeloval, aby svet teraz „nebol ticho.“ Informoval, že mal stretnutie s predstaviteľmi ukrajinskej armády a ministerstva energetiky, ktorým dal pokyn, aby spolu s ministerstvom zahraničných vecí na túto situáciu upozornili svet.
Momentálne Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) je najväčšia svojho druhu v Európe, pripomína TASR. Ruské jednotky obsadili elektráreň krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a z pokračujúcich útokov na ňu obviňujú ukrajinskú armádu.
Zelenskyj podľa agentúry AFP upozornil, že situácia je kritická, pretože generátory ani atómové elektrárne nie sú na takýto režim navrhnuté a nikdy v ňom nepracovali tak dlho. Okrem toho Kyjev má podľa Zelenského informáciu, že jeden z generátorov je už mimo prevádzky.
Dodal, že oprave rozvodov elektrickej siete do stanice a obnove základnej bezpečnosti bránia ruské jednotky svojím ostreľovaním. „A to je hrozba pre úplne každého,“ vyhlásil Zelenskyj. Podčiarkol, že žiadny terorista na svete si nedovolil robiť s jadrovou elektrárňou to, čo robí teraz Rusko.
Apeloval, aby svet teraz „nebol ticho.“ Informoval, že mal stretnutie s predstaviteľmi ukrajinskej armády a ministerstva energetiky, ktorým dal pokyn, aby spolu s ministerstvom zahraničných vecí na túto situáciu upozornili svet.
Momentálne Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) je najväčšia svojho druhu v Európe, pripomína TASR. Ruské jednotky obsadili elektráreň krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a z pokračujúcich útokov na ňu obviňujú ukrajinskú armádu.