Zelenskyj: USA ani Británia nepovolili používanie ich zbraní v Rusku

Kyjev 21. septembra (TASR) - Spojené štáty a Británia nepovolili Ukrajine používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na ciele hlboko na území Ruska zrejme zo strachu z eskalácie. Uviedol to v piatok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry AFP.



"Ani Amerika ani Spojené kráľovstvo nám nedali povolenie používať tieto zbrane na území Ruska, na nijaké ciele v žiadnej vzdialenosti," uviedol Zelenskyj pre novinárov. "Myslím si, že sa boja eskalácie," dodal.



Ukrajina dlho nalieha na Západ, aby jej povolil používať zbrane, ktoré jej dodáva, pri útokoch na ciele v Rusku. Šéf Kremľa Vladimir Putin však varovalo, že používanie západných zbraní pri útokoch na ciele v Rusku by znamenalo, že krajiny NATO sú vo vojne s Ruskom.



Zelenskyj v piatok poukázal aj na navýšenie vojenskej pomoci od ukrajinských spojencov. "V septembri sa (pomoc) urýchlila. Teší ma to. Je cítiť rozdiel," uviedol ukrajinský prezident.



Ukrajina je závislá od západnej vojenskej pomoci a omeškania v dodávkach zbraní pre politické nezhody začiatkom tohto roka spôsobili, že ukrajinská armáda mala nedostatok zásob. Zelenskyj sa pritom snaží získať pre Ukrajinu viac zbraní a vojenskej, ekonomickej a diplomatickej pomoci predovšetkým od Spojených štátov, ktoré sú kľúčovým spojencom Kyjeva, pripomína agentúra Reuters.



Ukrajinský prezident pritom v piatok tiež uviedol, že dúfa, že sa budúci týždeň počas návštevy USA stretne aj s republikánskym kandidátom na amerického prezidenta Donaldom Trumpom. Zelenskyj totiž vycestuje na Valné zhromaždenie OSN a počas svojho pobytu v Spojených štátoch sa plánuje stretnúť aj s prezidentom Joeom Bidenom a viceprezidentkou a Trumpovou rivalkou Kamalou Harrisovou.



Zelenskyj pritom v auguste avizoval, že by chcel Bidenovi, Harrisovej a Trumpovi predstaviť "víťazný plán" Ukrajiny. Podľa ukrajinského lídra tento plán opisuje spôsob, ako prinútiť Rusko diplomaticky ukončiť vojnu na Ukrajine.