Zelenskyj: USA hovoria veci, ktoré sú priaznivé pre Putina

Berlín 17. februára (TASR) - Spojené štáty sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyjadreniami a rozhovormi o možnom ukončení vojny na Ukrajine snažia uspokojiť Rusko a prezidenta Vladimira Putina. Zelenskyj to uviedol v pondelok odvysielanom rozhovore pre nemeckú televíziu ARD, píše TASR podľa agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump podľa francúzskej agentúry šokoval spojencov, keď minulý týždeň oznámil, že telefonoval s ruským náprotivkom Vladimirom Putin. Podľa Trumpa sa dohodli, že začnú okamžite rokovať o rýchlom zastavení bojov. Jeho minister obrany Pete Hegseth zase vyhlásil, že návrat Ukrajiny do hraníc spred roka 2014 je nereálny cieľ, rovnako ako aj jej ambícia vstúpiť do Severoatlantickej aliancie.



"USA teraz hovoria veci, ktoré sú veľmi priaznivé pre Putina... pretože mu chcú vyhovieť," povedal Zelenskyj v reakcii na podľa AFP zmierlivé vyjadrenia amerických predstaviteľov voči Rusku.



"Chcú sa rýchlo stretnúť a dosiahnuť rýchle víťazstvo. Ale to, čo chcú - 'len prímerie' - nie je víťazstvo," dodal v rozhovore, ktorý s ním ARD nahrala v sobotu počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



V saudskej metropole Rijád sa začnú v utorok rokovania medzi ruskou a americkou delegáciou, ktoré budú viesť ministri zahraničných vecí Sergej Lavrov a Marco Rubio. Zúčastnia sa na nich aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a na ruskej strane zase poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok uviedol, že rozhovory budú zamerané predovšetkým na "obnovenie celej škály americko-ruských vzťahov", ako aj Ukrajinu a prípravu stretnutia lídrov oboch krajín. Dotknúť by sa chceli aj aktuálnej situácie na Blízkom východe.



V súvislosti s obrysmi budúcej mierovej dohody Zelenskyj povedal, že Ukrajina "nepodpíše len tak niečo, aby jej niekto zatlieskal". Zdôraznil, že "v hre je osud nášho štátu pre ďalšie generácie". Podľa AFP takisto odmietol myšlienku odstúpenia ukrajinského územia, ktoré momentálne kontroluje Rusko. "Všetko si ho vydobyjeme späť," vyhlásil.



Obyvatelia napadnutej krajiny sa podľa neho za posledné takmer tri roky vojny stali odolnejšími. Preto sa domnieva, že Putin by Ukrajinu už nedokázal "obsadiť tak, ako by chcel". Napriek tomu však varoval, že bez podpory Spojených štátov nepôjde o "ukrajinské víťazstvo".



S Trumpom, ktorý mu zavolal po telefonáte s Putinom, ukrajinský prezident podľa svojich slov hovoril aj o nasadení zahraničných vojakov na Ukrajinu, ktorí by mohli na prípadné prímerie dozerať. "Povedal som mu, že Američania by sa na tom mali podieľať, pretože inak by sme mohli stratiť našu jednotu," objasnil Zelenskyj.



Novinári ARD sa ho tiež pýtali, či by bol ochotný vzdať sa svojej funkcie pre prípadné uzavretie mierovej dohody. Odpovedal, že pre mier je "pripravený urobiť čokoľvek". "Ak by zajtra bola Ukrajina prijatá do EÚ a NATO, ak by sa ruské vojská stiahli a dostali by sme bezpečnostné záruky, už by som nebol potrebný," poznamenal.



Rozhovor bol podľa AFP odvysielaný v čase, keď sa konalo mimoriadne stretnutie kľúčových európskych lídrov v Paríži. Summit zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na výroky amerických predstaviteľov, že Európa nebude zohrávať žiadnu úlohu v rokovaniach o ukončení konfliktu.



Zelenskyj sa domnieva, že ak sa Európa nedokáže spoľahnúť na bezpečnostných dáždnik USA, tak je v slabom postavení. Jej pripravenosť sa podľa neho v posledných rokoch zvýšila. "Pokiaľ však ide o počet vojakov, bojových jednotiek, flotilu, letectvo či bezpilotné lietadlá... Úprimne si myslím, že Európa je dnes slabá," dodal.