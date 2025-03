Zelenskyj: USA musia presvedčiť Moskvu, aby prijala návrh prímeria

Džidda 11. marca (TASR) - Spojené štáty musia presvedčiť Rusko, aby prijalo návrh na 30-dňové prímerie vo vojne na Ukrajine, ktorý predložil Washington počas rokovaní v Saudskej Arábii. V utorok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Delegácie Ukrajiny a USA sa v saudskoarabskej Džidde stretli prvýkrát od roztržky medzi Zelenským a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, po ktorej Trump pozastavil vojenskú pomoc pre Ukrajinu a zdieľanie spravodajských informácií.



"Ukrajina víta návrh (USA), považujeme ho za pozitívny a sme pripravení na takýto krok. Spojené štáty americké musia presvedčiť Rusko, aby na to tiež pristúpilo," povedal Zelenskyj vo večernom prejave. Podľa jeho slov Kyjev žiadal na stretnutí o zabezpečenie troch kľúčových bodov - zastavenie vzdušných útokov, zastavenie útokov na mori a prijatie opatrení na budovanie dôvery vrátane prepustenia zadržiavaných osôb.



"Americká strana chápe naše argumenty a zvažuje naše požiadavky," zdôraznil Zelenskyj. "Náš postoj zostáva absolútne jasný. Ukrajina sa snaží dosiahnuť mier od prvej sekundy tejto vojny a my chceme urobiť všetko pre to, aby sme ho dosiahli čo najskôr a spoľahlivým spôsobom, (ktorý zabezpečí), aby sa vojna už nevrátila," dodal prezident.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, ktorý bol súčasťou ukrajinskej delegácie v Džidde, skonštatoval, že ochrana záujmov Kyjeva je "najdôležitejšia" a "spravodlivý mier" je "kľúčový". Zároveň sa poďakoval USA a Saudskej Arábii za "konštruktívne stretnutie".



Podľa spoločného vyhlásenia ukrajinských a amerických predstaviteľov Spojene štáty okamžite zrušia pozastavenie výmeny spravodajských informácií a obnovia i bezpečnostnú pomoc Ukrajine. Delegácie sa zhodli aj na uzavretí dohody o prístupe USA k ukrajinským nerastným surovinám "v čo najkratšom možnom čase". Obe strany mali dohodu podpísať počas predčasne ukončenej návštevy Bieleho domu.