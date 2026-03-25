Zelenskyj: USA podmieňujú poskytnutie záruk odovzdaním Donbasu
Moskva podľa Zelenského počíta so scenárom, že Washington stratí záujem o sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a odstúpi od nich.
Kyjev 25. marca (TASR) - Spojené štáty podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk po skončení vojny na Ukrajine odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. Vyjadril sa tak v rozhovore pre Reuters, ktorý agentúra zverejnila v stredu, informuje TASR.
Spojené štáty sa v súčasnosti sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom a prezident Donald Trump preto vyvíja tlak na Ukrajinu v snahe rýchlo ukončiť štvorročnú vojnu, ktorú vyvolala ruská invázia v roku 2022, uviedol Zelenskyj.
„Blízky východ má na prezidenta Trumpa určite vplyv a myslím si, že aj na jeho ďalšie kroky. Prezident Trump podľa môjho názoru, žiaľ, stále presadzuje stratégiu, v rámci ktorej vyvíja väčší tlak na ukrajinskú stranu,“ povedal v rozhovore.
Ukrajinský líder opakovane uviedol, že na to, aby sa v prípade uzavretia mierovej dohody zabránilo opätovnému vypuknutiu bojov zo strany Ruska, sú potrebné bezpečnostné záruky od medzinárodných partnerov. „Američania sú pripravení finalizovať tieto záruky na najvyššej úrovni, akonáhle bude Ukrajina pripravená stiahnuť sa z Donbasu,“ povedal. Varoval, že takýto krok by ohrozil bezpečnosť nielen Ukrajiny, ale v širšom zmysle aj Európy, pretože by to znamenalo odovzdanie silných obranných pozícií v regióne Rusku.
Ukrajinský prezident tiež tvrdí, že Kremeľ zdieľa spravodajské informácie o pozíciách amerických síl na Blízkom východe s Iránom a Washingtonu ponúkol, že s tým prestane, ak Ukrajinu odstrihne od amerických spravodajských informácií. Upozornil tiež, že iránske drony útočiace na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe v sebe majú ruské súčiastky.
Ukrajina od začiatku celoplošnej ruskej invázie odoláva neustálym útokom iránskych dronov typu Šáhid. Preto po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe začala pomáhať krajinám Perzského zálivu vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v boji proti bezpilotným lietadlám tohto typu. Zelenskyj dúfa, že Ukrajina vďaka tomu uzavrie dlhodobé dohody s niektorými z týchto štátov a získa tak finančné prostriedky na výrobu ukrajinských stíhačov dronov alebo na nákup munície pre protivzdušnú obranu.
