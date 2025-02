Zelenskyj: USA pomohli Putinovi skoncovať s tromi rokmi izolácie

Kyjev 19. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu v Kyjeve vyhlásil, že chce od svojich západných partnerov získať pevné bezpečnostné záruky, ktoré by umožnili ukončenie vojny s Ruskom ešte v roku 2025. Spojené štáty však podľa neho pomohli ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi skoncovať s tromi rokmi jeho izolácie na Západe, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Chceme bezpečnostné záruky v tomto roku, pretože chceme ukončiť vojnu v tomto roku," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii deň po rokovaniach ruskej a americkej delegácie v Saudskej Arábii, na ktorú Kyjev nepozvali. Zdôraznil, že Severoatlantická aliancia ostáva pre Kyjev naďalej najsilnejšia istota pre bezpečnosť krajiny.



Zelenskyj doplnil, že rokuje tiež s európskymi spojencami o financovaní ukrajinskej armády. Podľa neho je Európska únia na tieto rozhovory pripravená, avšak pripravuje sa aj na iné alternatívy.



Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Zelenského popularita na Ukrajine dosahuje štyri percentá, a vyzval na nové prezidentské voľby, ktoré sú však podľa zavedeného stanného práva zakázané. Ukrajinský líder na tieto tvrdenia reagoval, že americký prezident žije v "dezinformačnej bubline" a toto číslo "pochádza z Ruska".



"Bohužiaľ, prezident Trump, ktorého si veľmi vážime ako lídra amerického ľudu,... žije v tejto dezinformačnej bubline," doplnil Zelenskyj podľa denníka The Guardian.



Na tlačovej konferencii ďalej odmietol akékoľvek návrhy na rozsiahle ústupky Rusku s tým, že Ukrajinci takúto myšlienku všeobecne odmietajú. Vyzval amerického vyslanca pre Rusko a Ukrajinu Keitha Kellogga, ktorý v stredu navštívil Kyjev, aby sa išiel porozprávať s obyčajnými Ukrajincami o Trumpových vyjadreniach.



Podľa medializovaných informácií o americkom návrhu dohody o ťažbe nerastných surovín požadujú USA od Ukrajiny polovicu všetkých jej zásob nerastných surovín vrátane kovov ako lítium, titán alebo urán. Kyjev by tieto zdroje mal Washingtonu poskytnúť výmenou za doterajšiu pomoc, ktorú dodala predchádzajúca administratíva prezidenta Joea Bidena. Podľa súčasného prezidenta Trumpa USA od Ukrajiny potrebujú až 500 miliárd dolárov.



Zelenskyj v tejto súvislosti spresnil, že USA dodali jeho krajine zbrane v hodnote 67 miliárd dolárov a 31,5 miliardy dolárov v rámci rozpočtovej podpory. Doplnil, že americké požiadavky "nie sú serióznym rozhovorom" a že svoju krajinu nemôže predať.