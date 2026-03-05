< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: USA požiadali Ukrajinu o pomoc na Blízkom východe
TASR
Kyjev 5. marca (TASR) - Spojené štáty požiadali Ukrajinu o pomoc pri odrážaní iránskych dronových útokov na Blízkom východe. Oznámil to vo štvrtok na sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý nariadil poskytnutie odbornej podpory, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa Zelenského ide o „špecifickú požiadavku“ v oblasti ochrany pred iránskymi dronmi Šahíd v regióne. „Dal som pokyny poskytnúť potrebné prostriedky a zabezpečiť prítomnosť ukrajinských odborníkov, ktorí môžu garantovať požadovanú bezpečnosť. Ukrajina pomáha partnerom, ktorí pomáhajú zabezpečiť našu bezpečnosť a chránia životy nášho ľudu,“ napísal prezident.
Zelenskyj v utorok po telefonáte s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom na X oznámil, že ponúkol pomoc SAE v obrane pred vzdušnými útokmi Iránu.
Ukrajina počas štyri roky trvajúcej vojny vyvinula lacnné a účinné prostriedky na zachytávanie dronov. AFP vysvetľuje, že ide o vzdušné zariadenia navrhnuté tak, aby zasiahli útočné drony vo vzduchu. Kyjev tvrdí, že tieto prostriedky patria medzi svetovú špičku. Rusko vo vojne na Ukrajine používa aj zmienené iránske drony.
Ukrajinský prezident informoval o tejto požiadavke Spojených štátov po tom, čo portál Politico zverejnil rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, v ktorom označil Zelenského za prekážku uzavretia dohody s Ruskom. Naopak ruský prezident Vladimir Putin je podľa Trumpa pripravený rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Irán po tom, čo USA a Izrael v sobotu spustili koordinované útoky v islamskej republike, začal s odvetnými údermi v Izraeli a krajinách v Perzskom zálive, kde sa nachádzajú americké základne.
Ukrajina vzhľadom na eskalujúci iránsky konflikt hovorila s USA o možnosti dočasne odložiť trojstranné rokovania o ukončení rusko-ukrajinskej vojny a zmeniť aj ich miesto konania. Ďalšie kolo rozhovorov bolo pôvodne naplánované na 5. - 9. marca a podľa predbežných informácií malo byť v Abú Zabí, no SAE sú v súčasnosti cieľom iránskych úderov.
