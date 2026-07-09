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Zelenskyj: USA v najbližších dňoch dodajú Ukrajine strely do Patriotov
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany.
Autor TASR
Kyjev/Washington 9. júla (TASR) - Ukrajina v najbližších dňoch dostane od Spojených štátov novú sadu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry RBC-Ukraine.
„V najbližších dňoch nám príde balík zo Spojených štátov. S našimi európskymi partnermi som tiež uzavrel samostatné dohody,“ odpovedal Zelenskyj na novinársku otázku o tom, či počas summitu NATO v Ankare vyjednal dodávky striel PAC-3 schopných zasiahnuť balistické rakety.
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku, ktoré sa konalo v utorok a stredu.
Pre Ukrajinu sú podľa prezidenta v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok protiraketových striel, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Zároveň sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Americký prezident Donald Trump na stretnutí so Zelenským v Ankare oznámil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj vo štvrtok novinárom povedal, že s Trumpom a jeho tímom diskutovali o podrobnostiach poskytnutia licencie a že pred prípadným spustením výroby je ešte potrebné dohodnúť sa na technických aspektoch.
Odborníci podľa agentúry AFP tvrdia, že vyrobiť raketu pre systém Patriot, jednu z technologicky najvyspelejších zbraní svojho druhu na svete, trvá približne dva roky.
„V najbližších dňoch nám príde balík zo Spojených štátov. S našimi európskymi partnermi som tiež uzavrel samostatné dohody,“ odpovedal Zelenskyj na novinársku otázku o tom, či počas summitu NATO v Ankare vyjednal dodávky striel PAC-3 schopných zasiahnuť balistické rakety.
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku, ktoré sa konalo v utorok a stredu.
Pre Ukrajinu sú podľa prezidenta v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok protiraketových striel, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Zároveň sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Americký prezident Donald Trump na stretnutí so Zelenským v Ankare oznámil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj vo štvrtok novinárom povedal, že s Trumpom a jeho tímom diskutovali o podrobnostiach poskytnutia licencie a že pred prípadným spustením výroby je ešte potrebné dohodnúť sa na technických aspektoch.
Odborníci podľa agentúry AFP tvrdia, že vyrobiť raketu pre systém Patriot, jednu z technologicky najvyspelejších zbraní svojho druhu na svete, trvá približne dva roky.