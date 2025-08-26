< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Úsilie na zaistenie bezpečnostných záruk treba zintenzívniť
Autor TASR
Kyjev 26. augusta (TASR) - Úsilie v oblasti zaistenia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je potrebné zintenzívniť, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s hlavným veliteľom ozbrojených síl Olexandrom Syrským. Podľa Zelenského sa tento týždeň uskutočnia ďalšie rokovania s predstaviteľmi krajín tzv. koalície ochotných, píše TASR.
Ukrajina požaduje od svojich spojencov poskytnutie bezpečnostných záruk, ktoré by odradili ďalšiu prípadnú ruskú inváziu. Podľa predošlých vyjadrení Zelenského by záruky mali byť podobné článku číslo 5 Severoatlantickej zmluvy.
„Konštatovali sme, že tempo práce sa musí zrýchliť. Obranná zložka bezpečnostných záruk musí byť v blízkej budúcnosti podrobne rozpracovaná,“ napísal v utorok ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj pri nedávnom stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem povedal, že záruky by mali pozostávať z toho, čo môžu partneri dať Kyjevu, ako aj z toho, aká by mala byť armáda na Ukrajine po skončení vojny. Zároveň však dodal, že je príliš skoro na to, aby sa vedelo, kto môže čím prispieť - vojakmi, spravodajskými informáciami či financiami.
Na bezpečnosti Ukrajiny sa podľa Rutteho budú podieľať aj Spojené štáty, ktorých prezident Donald Trump sa v posledných týždňoch intenzívne usiluje rusko-ukrajinský konflikt ukončiť. Po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške a európskymi lídrami v Bielom dome oznámil, že spustil prípravy stretnutia Putina so Zelenským.
Fínsky prezident Alexander Stubb, ktorý bol na stretnutí v Bielom dome prítomný, v utorok na tlačovej konferencii povedal, že dúfa, že Trumpa trpezlivosť s Putinom čoskoro prejde, informovali fínske médiá. Naznačil tiež, že jediným spôsobom, ako prinútiť šéfa Kremľa ukončiť inváziu na Ukrajinu, by bolo zasiahnuť proti jeho spojencom.
„Jediní, ktorí môžu Putina presvedčiť, aby uzavrel mier, sú skôr na východe ako na západe,“ uviedol Stubb a zdôraznil, že Fínsko a ostatné európske krajiny „urobia všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli trvalý mier“ na Ukrajine.
