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Zelenskyj: Útok na Krymský most je odvetou za údery na infraštruktúru
Ukrajinské sily zasiahli strategický most dronmi a raketami.
Autor TASR
Kyjev 17. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sieti X potvrdil útok na Krymský most, ktorý spája okupovaný Krymský polostrov s Ruskom. Ide podľa neho o výsledok „bezprecedentnej“ ukrajinskej operácie, ktorá prebiehala niekoľko týždňov a je reakciou na ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Rusko poškodený most obnoví, aby bol „ešte lepší ako predtým“. Informuje o tom TASR.
„Naši bojovníci postupne zničili systémy protivzdušnej obrany, radary, zariadenia na elektronický boj a ďalšie zvolené ciele na ceste k záverečnému cieľu,“ uviedol Zelenskyj a poďakoval sa všetkým zložkám a zbrojárom zapojeným do operácie.
Ukrajinské sily zasiahli strategický most dronmi a raketami. Podľa neoverených záberov na sociálnych sieťach sa čiastočne zrútil a v mori skončila časť cestného úseku aj jeho oblúk. Terčom útoku sa podľa Zelenského stal aj železničný úsek.
Prezident uviedol, že Ukrajina opakovane navrhla Rusku, že podnikne kroky k zmierneniu napätia, čo vraj Moskva iba hlasno odmietla. „Našu infraštruktúru obnovujeme. Zároveň však Rusku pripomíname, že vojna sa vždy vráti tam, kde sa začala,“ napísal na sociálnej sieti X.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) už skôr podľa agentúry TASS oznámil, že pri ukrajinskom útoku bola poškodená štruktúra Krymského mosta a že začal vyšetrovanie „teroristického útoku“.
„Samozrejme, niet pochýb o tom, že most bude obnovený a bude ešte lepší ako predtým,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Peskova. V Rusku pre ukrajinský útok zasadla vládna komisia. Podpredseda vlády Marat Chusnullin o situácii okolo Krymského mosta informoval prezidenta Vladimira Putina.
„Naši bojovníci postupne zničili systémy protivzdušnej obrany, radary, zariadenia na elektronický boj a ďalšie zvolené ciele na ceste k záverečnému cieľu,“ uviedol Zelenskyj a poďakoval sa všetkým zložkám a zbrojárom zapojeným do operácie.
Ukrajinské sily zasiahli strategický most dronmi a raketami. Podľa neoverených záberov na sociálnych sieťach sa čiastočne zrútil a v mori skončila časť cestného úseku aj jeho oblúk. Terčom útoku sa podľa Zelenského stal aj železničný úsek.
Prezident uviedol, že Ukrajina opakovane navrhla Rusku, že podnikne kroky k zmierneniu napätia, čo vraj Moskva iba hlasno odmietla. „Našu infraštruktúru obnovujeme. Zároveň však Rusku pripomíname, že vojna sa vždy vráti tam, kde sa začala,“ napísal na sociálnej sieti X.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) už skôr podľa agentúry TASS oznámil, že pri ukrajinskom útoku bola poškodená štruktúra Krymského mosta a že začal vyšetrovanie „teroristického útoku“.
„Samozrejme, niet pochýb o tom, že most bude obnovený a bude ešte lepší ako predtým,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Peskova. V Rusku pre ukrajinský útok zasadla vládna komisia. Podpredseda vlády Marat Chusnullin o situácii okolo Krymského mosta informoval prezidenta Vladimira Putina.