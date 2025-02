Zelenskyj: Útok na Kyjev ukazuje, že Putin sa nepripravuje na mier

Kyjev 12. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že ruský dronový útok na Kyjev ukazuje, že Kremeľ nemá záujem o dosiahnutie mieru na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj na sociálnej sieti X napísal, že pri útoku utrpeli zranenia štyri osoby vrátane dieťaťa. Útok podľa ukrajinského prezidenta poškodil bytové domy, kancelárske budovy a civilnú infraštruktúru.



"Putin sa nepripravuje na mier - naďalej zabíja Ukrajincov a ničí mestá," vyhlásil Zelenskyj. "Tento teror môžu ukončiť len rázne kroky a tlak na Rusko. Práve teraz potrebujeme jednotu a podporu všetkých našich partnerov v boji za spravodlivé ukončenie tejto vojny," dodal.



Zelenskyj sa tak vyjadril v súvislosti s narastajúcou rétorikou Moskvy, Washingtonu a Kyjeva o možnosti rokovaní, ktoré by mohli ukončiť takmer tri roky trvajúcu ruskú inváziu.



Americký prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane prisľúbil rýchle ukončenie konfliktu. V súčasnosti sa diskutuje o možnom stretnutí Trumpa s Putinom. Podľa predsedu ruského parlamentného výboru pre zahraničné veci Leonida Sluckého mohlo uskutočniť už počas februára alebo v marci.



Ukrajinský prezident sa má v piatok stretnúť s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom na okraj bezpečnostnej konferencie v Mníchove, ktorá bude zrejme jednou z prvých príležitostí, kde predstavitelia novej administratívy USA budú môcť hovoriť priamo so zástupcami Ukrajiny.



Po nočnom ruskom útoku bezpečnostné zložky informovali, že do troch štvrtí ukrajinskej metropoly bolo vyslaných približne 120 záchranárov. V dôsledku dronového útoku vypukli aj požiare, ktoré sa medzičasom podarilo uhasiť.



Gubernátor Černihivskej oblasti Viačeslav Čaus uviedol, že ruské sily svoje útoky zamerali na kritickú infraštruktúru, v dôsledku čoho utreli zranenia dve osoby.



Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že zostrelila šesť rakiet a 71 zo 123 dronov vypustených z Ruska.