Zelenskyj: Útoky na Ukrajinu si vyžiadali spravodlivú odpoveď

Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Rusko v lete podniklo takmer 2000 cezhraničných úderov z Kurskej oblasti na susednú ukrajinskú Sumskú oblasť. Tieto útoky si podľa neho zaslúžili "spravodlivú" odpoveď. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"Delostrelectvo, mínomety, drony. Zaznamenali sme aj raketové údery a každý takýto útok si zaslúži spravodlivú odpoveď," povedal ukrajinský prezident vo svojom nočnom príhovore k národu počas niekoľko dní trvajúceho cezhraničného vpádu ukrajinských vojsk do Kurskej oblasti.



Rusko v Kurskej oblasti od utorka vedie intenzívne boje s viac ako tisícom ukrajinských vojakov, ktorým sa na niektorých miestach podarilo preniknúť až 20 kilometrov do hĺbky ruského územia. Ide o najväčší útok Ukrajiny na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022.



V piatok ruské úrady vyhlásili v Kurskej oblasti mimoriadnu situáciu. V sobotu Rusko spustilo protiteroristickú operáciu, ktorá ruským bezpečnostným zložkám prideľuje dodatočné právomoci. Do oblasti navyše Rusko nasadilo ďalšie jednotky a vybavenie vrátane tankov, raketometov a leteckých jednotiek, aby zastavilo postupujúce ukrajinské jednotky.



Zelenskyj po niekoľkých dňoch mlčania o tejto operácii v sobotu oznámil, že Kyjev "tlačí vojnu na územie agresora".