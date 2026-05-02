Zelenskyj uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Bohdana
Sankcie boli uvalené aj na ďalších štyroch ľudí - troch Rusov a jedného Ukrajinca.
Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andrija Bohdana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zelenskyj prezidentským dekrétom uvalil na Bohdana celkom 17 obmedzení vrátane zmrazenia jeho majetku či zákazu nákupu pozemkov. Okrem toho mu budú odobraté všetky štátne vyznamenania. Opatrenia boli zavedené na desať rokov.
Sankcie boli uvalené aj na ďalších štyroch ľudí - troch Rusov a jedného Ukrajinca. „Ich činy ohrozujú národné záujmy, bezpečnosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny,“ uvádza dokument. Bohdan viedol Zelenského kanceláriu od mája 2019 do februára 2020, nahradil ho Andrij Jermak.
Zelenskyj zároveň v sobotu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach opätovne vystríhal Bielorusko pred zapojením sa do vojny proti Ukrajine. Tvrdí, že pri spoločnej hranici evidujú „nezvyčajnú aktivitu“.
