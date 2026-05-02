Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Bohdana

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Sankcie boli uvalené aj na ďalších štyroch ľudí - troch Rusov a jedného Ukrajinca.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andrija Bohdana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Zelenskyj prezidentským dekrétom uvalil na Bohdana celkom 17 obmedzení vrátane zmrazenia jeho majetku či zákazu nákupu pozemkov. Okrem toho mu budú odobraté všetky štátne vyznamenania. Opatrenia boli zavedené na desať rokov.

Sankcie boli uvalené aj na ďalších štyroch ľudí - troch Rusov a jedného Ukrajinca. „Ich činy ohrozujú národné záujmy, bezpečnosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny,“ uvádza dokument. Bohdan viedol Zelenského kanceláriu od mája 2019 do februára 2020, nahradil ho Andrij Jermak.

Zelenskyj zároveň v sobotu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach opätovne vystríhal Bielorusko pred zapojením sa do vojny proti Ukrajine. Tvrdí, že pri spoločnej hranici evidujú „nezvyčajnú aktivitu“.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA