Zelenskyj uvalil sankcie na sýrskeho prezidenta Bašára Asada

Kyjev 19. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil sankcie na vyše 440 osôb a firiem z Ruska, Iránu a Sýrie. Medzi sankciovanými osobami je aj Moskvou podporovaný sýrsky prezident Bašár Asad, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Zelenskyj podpísal príslušný dekrét, ktorý navrhla ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, v sobotu 18. marca. Na sankčný zoznam bolo zaradených 141 právnických a 300 fyzických osôb prevažne z Ruska, ale aj z Iránu a Sýrie, ktoré patria medzi spojencov Moskvy.



Ukrajinské opatrenia najnovšie postihli nielen sýrskeho prezidenta Asada, ale aj premiéra Husajna Arnúsa a ministra zahraničných vecí Fajsala Makdáda. Sankcie zavedené na obdobie desiatich rokov zahŕňajú zablokovanie vkladov, obmedzenia obchodných a tranzitných operácií, zákaz privatizácie na Ukrajine, pozastavenie plnenia ekonomických a finančných záväzkov a odobratie ukrajinských štátnych vyznamenaní,



Medzi ruskými podnikmi postihnutými novými ukrajinskými sankciami sú aj zbrojárske koncerny Kalašnikov a Almaz-Antej. Sankcie boli uvalené aj na firmy podieľajúce sa na dodávkach iránskych dronov do Ruska.



"Ukrajinské sankcie sú súčasťou globálneho tlaku na Rusko," povedal Zelenskyj v sobotu vo svojom pravidelnom večernom príhovore.



V súvislosti so sankciami pripomenul, že Rusko v roku 2015 začalo vojenskú intervenciu v Sýrii a pomohlo tak udržať pri moci režim tamojšieho prezidenta Bašára Asada. Kritizoval skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo vtedy zostalo pasívne a otvorilo tak cestu k ruskej útočnej vojne voči Ukrajine.



"Ľudia v Sýrii nedostali primeranú medzinárodnú ochranu a a to dalo Kremľu a jeho komplicom pocit beztrestnosti," povedal Zelenskyj, ktorého citovala agentúra DPA.