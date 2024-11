Zelenskyj uvítal zvýšenie dodávok zbraní zo Západu

Zelenskyj: V ruskej Kurskej oblasti je približne 11.000 severokórejských vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Kyjev 5. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas pondelňajšieho stretnutia s poprednými vojenskými predstaviteľmi vyzdvihol nárast počtu dodávok zbraní od západných spojencov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.Spojenci Kyjeva sa týmto spôsobom priblížili k naplneniu záväzkov, uviedol Zelenskyj. Prezident sa pritom ešte minulý týždeň sťažoval, že krajina dostala doposiaľ iba desať percent prisľúbenej pomoci od amerického Kongresu.V rámci stretnutia sa otvorila aj téma rozšírenia výroby ukrajinských dronov, a to najmä tých s dlhým doletom. Výrobcovia by mali dostať trojročné až päťročné kontrakty s cieľom investovať a podporiť ich rozvoj.Ukrajina bojuje už viac ako dva a pol roka proti ruskej invázii aj za pomoci Západu. Moskva aj Kyjev pritom vo veľkej miere využívajú bojové drony proti cieľom, ktoré sa nachádzajú hlbšie za hranicami krajiny.Kyjev sa spolieha na pomoc svojich spojencov, čo vyvoláva obavy vzhľadom na nadchádzajúce americké prezidentské voľby, v ktorých obaja favorizovaní kandidáti zastávajú rozdielne názory na pomoc Ukrajine. Zatiaľ čo demokratická kandidátka Kamala Harrisová by pravdepodobne pokračovala v podpore Kyjeva, bývalý prezident a kandidát republikánov Donald Trump kritizuje výdavky USA určené na pomoc Ukrajine.Počet severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti sa opäť zvýšil. Podľa pondelňajších údajov amerického ministerstva obrany je ich celkový počet v oblasti hraničiacej s Ukrajinou približne 10.000, Kyjev hovorí o asi 11.000 vojakoch, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.Podľa Pentagónu sa nachádza na celom území Ruska do 12.000 jednotiek z KĽDR, pričom všetci by sa mali postupne presunúť do pohraničnej oblasti. V tejto chvíli však podľa vyhlásenia nemôže potvrdiť správy, že sa zapojili aj do boja." povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer.Uviedol, že informácie o približne 11.000 severokórejských vojakoch vychádzajú zo zistení ukrajinských spravodajských služieb. Kyjev predpokladá, že vojakov Rusko čoskoro nasadí do boja.Zelenskyj však označil ukrajinský vpád do Kurskej oblasti, ktorý sa začal v auguste, za úspešný. Spresnil, že pozdĺž rusko-ukrajinskej hranice bola vytvorená "ochranná zóna" a boli zadržaní noví ruskí zajatci pre prípadnú budúcu výmenu.Moskva podľa Západu plánuje nasadiť tisíce severokórejských vojakov do vojny s Kyjevom. Putin, ktorý v lete podpísal vojenskú dohodu s KĽDR, minulý mesiac rozmiestnenie severokórejských jednotiek nepoprel. Ukrajinský prezident opakovane kritizoval zdržanlivú reakciu jeho spojencov na možné nasadenie severokórejských vojakov. Ich prípadné zapojenie vyvoláva na medzinárodnej scéne obavy.