Zelenskyj: Územie zabraté v Rusku mienime držať na neurčito

New York/Kyjev 3. september (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok pre americkú televíznu stanicu NBC News povedal, že Kyjev si plánuje udržať zabraté ruské územia na bližšie neurčený čas.



"Teraz ho potrebujeme," povedal Zelenskyj o zabratom území v prvom exkluzívnom rozhovore vo formáte moderátor-respondent, odkedy Kyjev po prekvapivom augustovom vpáde ovládol 1300 štvorcových kilometrov územia Ruska, informuje TASR.



"My ich územie nepotrebujeme. Nechceme tam priniesť náš ukrajinský spôsob života," vysvetlil ukrajinský prezident. Ukrajina si podľa neho udrží toto územie, pretože je neoddeliteľnou súčasťou jej "víťazného plánu" na skončenie vojny. Zelenskyj chce podľa vlastných slov tento plán predstaviť zahraničným partnerom vrátane USA.



Najvyšší predstaviteľ Ukrajiny ďalej povedal, že nemôže uviesť, či jeho armáda má v úmysle pokúsiť sa zabrať viac ruského územia. "Nemôžem o tom hovoriť, myslím si, že prekvapenie je sprievodcom úspechu," povedal. Ukrajinská armáda podnikla nečakaný vpád do ruskej pohraničnej Kurskej oblasti pred takmer mesiacom.



Zelenskyj pre stanicu NBC News taktiež povedal, že administratíva amerického prezidenta Bidena o operácii nebola vopred informovaná. "Nie je to otázka nedostatku dôvery," dodal Zelenskyj s tým, že minuloročná protiofenzíva bola v mnohých smeroch neúspešná práve preto, že sa o nej toľko hovorilo, čo Rusom umožnilo sa na ňu pripraviť.