Zelenskyj v apríli pricestuje na návštevu Juhoafrickej republiky

Kapské Mesto 7. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v apríli navštívi Juhoafrickú republiku (JAR), oznámil v piatok prezidentský úrad tejto krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prezident Zelenskyj navštívi Juhoafrickú republiku 10. apríla," upresnil pre agentúru AFP hovorca prezidenta. Návštevu nazval "pokračovaním prebiehajúcich rokovaní" JAR o "mierovom procese" medzi Ruskom a Ukrajinou.



Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa minulý týždeň pozval Zelenského na štátnu návštevu. Urobil tak v reakcii na ostrú kritiku Ruska a Spojených štátov, ktoré sa pokúsili začať rokovania o ukončení vojny na Ukrajine bez účasti Kyjeva a jeho európskych spojencov, píše AFP.



"Juhoafrická republika je naďalej odhodlaná podporovať dialóg medzi Ruskom a Ukrajinou," uviedol Ramaphosa na platforme X. "(So Zelenským) sme sa zhodli na naliehavej potrebe inkluzívneho mierového procesu, ktorý by zapojil všetky strany do hľadania riešenia konfliktu a zabezpečenia trvalého mieru," napísal Ramaphosa.



Zelenskyj poďakoval Ramaphosovi za podporu "ukrajinskej zvrchovanosti a územnej celistvosti" a vyjadril nádej, že tento rok sa podarí dosiahnuť mier. "Je dôležité, aby naše krajiny zaujali rovnaký postoj - nič o Ukrajine bez Ukrajiny," vyhlásil Zelenskyj minulý týždeň na X.