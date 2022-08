Zelenskyj v BR OSN: Rusko by malo prestať s jadrovým vydieraním

New York 24. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vo videopríhovore na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku vyhlásil, že Rusko by malo "bezpodmienečne zastaviť jadrové vydieranie" a "úplne sa stiahnuť" zo Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj požaduje, aby kontrolu nad touto ruskými silami okupovanou elektrárňou čo najskôr a natrvalo prevzala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Návšteva jej expertov však zatiaľ nedostala zelenú od strán konfliktu, ktoré sa navzájom obviňujú z ostreľovania elektrárne.



Zelenskyj vo svojom príhovore ďalej zdôraznil globálny význam obrany Ukrajiny pred ruskou inváziou. "Naša krajina dnes oslavuje Deň nezávislosti a každý vidí, ako veľmi je svet závislý od našej nezávislosti," poznamenal. Dodal, že ak sa Rusko nepodarí zastaviť, "prídu ruskí vrahovia zrejme do ďalších krajín - v Európe, Ázii, Afrike, Latinskej Amerike". Vyzval, aby sa Rusko zodpovedalo za zločiny a vojenskú agresiu voči Ukrajine.



Moskva sa predtým neúspešne pokúsila zabrániť Zelenskému vystúpiť v BR OSN. S jeho príhovorom však súhlasilo 13 z 15 členov, Čína sa zdržala. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia svoju námietku zdôvodnil tým, že Zelenskyj by mal svoj prejav predniesť osobne.