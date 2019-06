Zelenskyj v Bruseli vyzval EÚ na zosilnenie sankcií voči Rusku

Nový ukrajinský prezident rokoval v Bruseli aj so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou.

Brusel 5. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu Európsku úniu na zosilnenie sankcií voči Rusku v čase pokračujúceho napätia v Donbase na východe Ukrajiny. Nový ukrajinský prezident Zelenskyj to povedal po rokovaní s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, ktoré mal v rámci svojej prvej zahraničnej návštevy po nástupe do úradu v sídle Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v Bruseli, píše agentúra AP.



Zelenskyj sa taktiež poďakoval eurobloku za jeho "neochvejnú podporu" a vyzval na "posilnenie sankcií na dosiahnutie mieru na Ukrajine".



Tusk uviedol, že tým, že si Zelenskyj za cieľ svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii prezidenta Ukrajiny zvolil sídlo EÚ a NATO, vysiela "silný a dôležitý signál". Dodal, že EÚ je naďalej odhodlaná podporovať nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny.



Nový ukrajinský prezident rokoval v Bruseli aj so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou.



Zelenskyj absolvoval v utorok v Bruseli stretnutia s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom i poľským prezidentom Andrzejom Dudom.