Utorok 31. marec 2026
Zelenskyj: V Buči každý videl, proti čomu sa Ukrajina bráni

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská sa účastnia na spomienkovom podujatí pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia ukrajinského mesta Buča od okupácie ruskými silami, ktoré tam zavraždili 458 ľudí, v utorok 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Manželia Zelenskí položili sviece k pamätníku v areáli pravoslávneho Chrámu svätého Andreja apoštola a všetkých svätých.

Autor TASR
Kyjev 31. marca (TASR) - Pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie si prezident Volodymyr Zelenskyj a prvá dáma Olena Zelenská v utorok uctili pamiatku Ukrajincov zabitých a mučených ruskými jednotkami, ktoré toto mesto v Kyjevskej oblasti okupovali vo februári a v marci 2022.

Ako v utorok informovala kancelária prezidenta, manželia Zelenskí položili sviece k pamätníku v areáli pravoslávneho Chrámu svätého Andreja apoštola a všetkých svätých. Lampáše so sviečkami pri pamätníku položili aj obyvatelia Buče.

Zelenskyj vo svojom príspevku na sieti Telegram napísal, že keď sa celý svet dozvedel o Buči, „o Ukrajincoch zastrelených na uliciach, o mučených v pivniciach, o dospelých aj deťoch, ktorých telá našli v hromadných hroboch, každý videl hrôzu, ktorú prináša Rusko a jeho agresia. Videli, proti čomu sa Ukrajina bráni.“

Pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia Buče Zelenskyj uviedol, že Ukrajina nikdy nezabudne, čo Rusko urobilo. „Každý ruský vrah, mučiteľ a terorista musí niesť zodpovednosť za každý zločin proti nášmu ľudu,“ zdôraznil prezident.

Pamiatku obetí si uctili aj predstavitelia parlamentov a delegácie z viacerých krajín vrátane Albánska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Spojeného kráľovstva, ako aj zástupcovia Európskeho parlamentu (EP) a Parlamentných zhromaždení NATO a OBSE.

Slovenský europoslanec Martin Hojsík, ktorý na pietnom akte zastupoval predsedníčku EP Robertu Metsolovú, uviedol, že vojnové zločiny spáchané v Buči musia byť potrestané a obete odškodnené, pretože len spravodlivosť môže byť základom trvalého mieru na Ukrajine.

Ruské jednotky okupovali Buču 33 dní – od 27. februára do 31. marca 2022. Počas tohto obdobia tam zahynulo 561 civilistov vrátane 12 detí.
.

