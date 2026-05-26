< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: V debate o protiraketovej obrane došlo k malému pokroku
Ukrajina podľa Zelenského pokračuje v rozhovoroch s USA o tom, ako môžu Ukrajine pomôcť.
Autor TASR
Kyjev 26. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že Ukrajina dosiahla len malý pokrok v rokovaniach so Spojenými štátmi o rozšírení výroby protiraketovej obrany a na vyriešení tejto otázky spolupracuje s Európou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Žiaľ, už dlhšiu dobu nedošlo k pokroku s Amerikou ohľadom rozšírenia výroby systémov protiraketovej obrany,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. „Snažíme sa urýchliť túto prácu v Európe - výrobu vlastných systémov protiraketovej obrany na kontinente v dostatočných množstvách,“ konštatoval.
Ukrajina podľa Zelenského pokračuje v rozhovoroch s USA o tom, ako môžu Ukrajine pomôcť. Úloha USA je podľa jeho slov kľúčová.
Zelenskyj sa zároveň poďakoval francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za jeho úlohu pri vývoji týchto systémov a tvrdí, že Európa zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní finančnej pomoci Ukrajine na získavanie zbraní. „Európa pomáha finančne. Ale vedenie Spojených štátov je tiež veľmi potrebné. Dnes je veľmi dôležité to povedať,“ dodal.
Ukrajina je vďačná za odborné znalosti USA, tvrdí ukrajinský prezident s tým, že je veľmi dôležité, aby prinášali výsledky. To podľa neho platí aj pre diplomaciu. „Očakávame nové diplomatické opatrenia od predstaviteľov prezidenta Spojených štátov amerických,“ uviedol Zelenskyj.
Reuters konštatuje, že USA vedené diplomatické iniciatívy s cieľom ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine stagnujú, pričom v súčasnosti sa väčšia pozornosť venuje vojne v Iráne. Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že očakáva nové americké návrhy na to, ako posunúť rokovania vpred.
„Žiaľ, už dlhšiu dobu nedošlo k pokroku s Amerikou ohľadom rozšírenia výroby systémov protiraketovej obrany,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. „Snažíme sa urýchliť túto prácu v Európe - výrobu vlastných systémov protiraketovej obrany na kontinente v dostatočných množstvách,“ konštatoval.
Ukrajina podľa Zelenského pokračuje v rozhovoroch s USA o tom, ako môžu Ukrajine pomôcť. Úloha USA je podľa jeho slov kľúčová.
Zelenskyj sa zároveň poďakoval francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za jeho úlohu pri vývoji týchto systémov a tvrdí, že Európa zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní finančnej pomoci Ukrajine na získavanie zbraní. „Európa pomáha finančne. Ale vedenie Spojených štátov je tiež veľmi potrebné. Dnes je veľmi dôležité to povedať,“ dodal.
Ukrajina je vďačná za odborné znalosti USA, tvrdí ukrajinský prezident s tým, že je veľmi dôležité, aby prinášali výsledky. To podľa neho platí aj pre diplomaciu. „Očakávame nové diplomatické opatrenia od predstaviteľov prezidenta Spojených štátov amerických,“ uviedol Zelenskyj.
Reuters konštatuje, že USA vedené diplomatické iniciatívy s cieľom ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine stagnujú, pričom v súčasnosti sa väčšia pozornosť venuje vojne v Iráne. Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že očakáva nové americké návrhy na to, ako posunúť rokovania vpred.