Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj v Doneckej oblasti: Rusi tam údajne chystajú jarnú ofenzívu

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

Ako sa stalo zvykom, vybraným vojakom odovzdal štátne vyznamenania.

Autor TASR
Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok informoval o svojej návšteve viacerých ukrajinských jednotiek na frontovej línii v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V príspevku na sieti X Zelenskyj zdieľal aj video, ktoré ho zachytáva v meste Družkivka vzdialenom asi 15 kilometrov od frontovej línie. Informoval, že v Družkivke sa na veliteľskom stanovišti 3. práporu 28. samostatnej mechanizovanej brigády stretol s ukrajinskými vojakmi a hovoril s nimi o priebehu bojov, ale aj o potrebách brigády v oblasti jej zásobovania.

Ako sa stalo zvykom, vybraným vojakom odovzdal štátne vyznamenania. V príhovore sa im poďakoval za obranu tejto časti frontu a zdôraznil, že čím je tam Ukrajina silnejšia, tým je silnejšia aj v procese rokovaní o obnovení mieru.

V inom príspevku venovanom návšteve na východe Ukrajiny Zelenskyj zdôraznil, že „Rusi vojnu nevzdávajú“ a v Doneckej oblasti pripravujú jarnú ofenzívu. V tejto súvislosti Zelenskyj prízvukoval, že je dôležité, aby pozície ukrajinskej armády boli silné, aby tam bol dostatok vojenského personálu.

Boje v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny patria aj v roku 2026 k najintenzívnejším na celom fronte rusko-ukrajinskej vojny. Ruské a ukrajinské jednotky pokračujú v ťažkých bojoch na viacerých úsekoch frontu, najmä v okolí miest Kramatorsk, Sloviansk, Kosťantynivka a Pokrovsk.
.

Neprehliadnite

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Fico po výrokoch ukrajinského prezidenta vyjadril solidaritu Orbánovi