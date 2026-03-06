< sekcia Zahraničie
Zelenskyj v Doneckej oblasti: Rusi tam údajne chystajú jarnú ofenzívu

Autor TASR
Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok informoval o svojej návšteve viacerých ukrajinských jednotiek na frontovej línii v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V príspevku na sieti X Zelenskyj zdieľal aj video, ktoré ho zachytáva v meste Družkivka vzdialenom asi 15 kilometrov od frontovej línie. Informoval, že v Družkivke sa na veliteľskom stanovišti 3. práporu 28. samostatnej mechanizovanej brigády stretol s ukrajinskými vojakmi a hovoril s nimi o priebehu bojov, ale aj o potrebách brigády v oblasti jej zásobovania.
Ako sa stalo zvykom, vybraným vojakom odovzdal štátne vyznamenania. V príhovore sa im poďakoval za obranu tejto časti frontu a zdôraznil, že čím je tam Ukrajina silnejšia, tým je silnejšia aj v procese rokovaní o obnovení mieru.
V inom príspevku venovanom návšteve na východe Ukrajiny Zelenskyj zdôraznil, že „Rusi vojnu nevzdávajú“ a v Doneckej oblasti pripravujú jarnú ofenzívu. V tejto súvislosti Zelenskyj prízvukoval, že je dôležité, aby pozície ukrajinskej armády boli silné, aby tam bol dostatok vojenského personálu.
Boje v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny patria aj v roku 2026 k najintenzívnejším na celom fronte rusko-ukrajinskej vojny. Ruské a ukrajinské jednotky pokračujú v ťažkých bojoch na viacerých úsekoch frontu, najmä v okolí miest Kramatorsk, Sloviansk, Kosťantynivka a Pokrovsk.
