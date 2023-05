Zelenskyj v Džidde: Niektorí arabskí lídri ignorujú hrôzy vojny

Džidda 19. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyčítal niektorým arabským lídrom počas svojho prejavu na summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v saudskoarabskej Džidde, že ignorujú hrôzy ruskej vojenskej invázie do jeho krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Žiaľ, vo svete i tu medzi vami sú takí, ktorí zatvárajú oči" pred väznením a nelegálnymi anexiami, povedal Zelenskyj účastníkom summitu.



Prekvapivá cesta Zelenského do saudskoarabskej Džiddy na pobreží Červeného mora je prvou cestou ukrajinského prezidenta na Blízky východ od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Jeden z predstaviteľov LAŠ pre AFP uviedol, že Zelenského na summit pozvala Saudská Arábia, a nie liga samotná. Saudskoarabskí predstavitelia to bezprostredne nekomentovali.



Zelenskyj ďalej poukázal na to, ako vojna na Ukrajine ovplyvnila moslimov na Krymskom polostrove, ktorý Moskva nelegálne anektovala v roku 2014.



"Krym ako prvý trpel v dôsledku ruskej okupácie a doteraz sú represiám na okupovanom Kryme najväčšmi vystavení moslimovia," upozornil.



Zelenskyj sa tiež poďakoval saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi za podporu územnej celistvosti Ukrajiny.



Ukrajinský prezident priletel do Saudskej Arábie na palube francúzskeho vládneho lietadla z Poľska, uviedol francúzsky veľvyslanec v Saudskej Arábii na sociálnej sieti Twitter. Tým istým lietadlom neskôr podľa agentúry Reuters odletí do Japonska. Tam sa podľa viacerých zdrojov zúčastní na summite krajín skupiny G7, ktorý sa v dňoch 19. - 21. mája koná v Hirošime.