Zelenskyj v Europarlamente: Spolu môžeme dotlačiť Rusko k mieru

Brusel 19. novembra (TASR) - Ukrajina najviac túži po spravodlivom mieri a Európska únia jej môže pomôcť k nemu Rusko dotlačiť, vyhlásil v utorok pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý dostal možnosť prihovoriť sa europoslancom pri príležitosti 1000 dní od začiatku ruskej invázie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Utorňajšie mimoriadne plenárne zasadnutie EP sa konalo týždeň pred riadnou plenárnou schôdzou, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 28. novembra v Štrasburgu. Mimoriadne zasadnutie zvolala predsedníčka tejto inštitúcie Roberta Metsolová.



Zelenskyj, ktorý sa poďakoval EÚ za jej pokračujúcu podporu, povedal, že Ukrajine a jej partnerom sa podarilo zabrániť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v tom, "aby si vzal Ukrajinu". Ukrajina taktiež počas týchto 1000 dní bránila slobodu všetkých európskych národov, povedal Zelenskyj.



"Putin je menší ako jednotná sila Európy... Rusko určite môžeme dotlačiť k spravodlivému mieru. Mier je to, po čom najviac túžime," vyhlásil Zelenskyj.



Zároveň zdôraznil, že Rusko musí byť za vojnu potrestané sankciami, najmä proti takzvanej "tieňovej flotile tankerov", pomocou ktorých Putin obchádza súčasné opatrenia a zarába na predaji ropy.



"Veľmi dobre viete, že Putin si neváži ľudí ani pravidlá, iba peniaze a moc. Toto sú veci, ktoré mu musíme zobrať, aby sme obnovili mier," opísal situáciu.



"Tisíc dní vojny je obrovská výzva. Musíme konať tak, aby nasledujúci rok bol rokom mieru," odkázal Zelenskyj.



Po jeho online vystúpení sa o slovo prihlásili lídri jednotlivých politických frakcií EP. Väčšina z nich Ukrajinu podporila a vyzvala EÚ na dodávky ďalších zbraní Kyjevu vrátane systémov protivzdušnej obrany, rakiet dlhého doletu, tankov a bezpilotných lietadiel.



S odkazom na výsledok amerických prezidentských volieb europoslanci uviedli, že EÚ musí zostať jednotná, prevziať väčší diel zodpovednosti a pokračovať v poskytovaní finančnej a humanitárnej pomoci Ukrajine.



Viacerí lídri politických skupín potvrdili svoju podporu snahám Ukrajiny vstúpiť do EÚ a NATO. Zdôraznili tiež, že Európa bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.



Na záver mimoriadnej schôdze EP Metsolová oznámila, že ukrajinská vlajka bude viať popri vlajke EÚ na budovách europarlamentu v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu.