Zelenskyj v Estónsku: Prestávky vo vojne pomôžu Rusku prevalcovať nás

Tallinn 11. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na návšteve Estónska varoval, že akékoľvek "prestávky" v obrane Ukrajiny proti ruskej invázii iba pomôžu Moskve znovu sa vyzbrojiť a "prevalcovať nás". TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a Reuters.



"Ak dáme Ruskej federácii dva, tri roky, potom nás jednoducho prevalcuje. Nebudeme takto riskovať... Nebudú žiadne prestávky v prospech Ruska," povedal Zelenskyj počas návštevy Estónska.



Prímerie v rusko-ukrajinskej vojne nebude viesť podľa neho k politickému dialógu. Rusko z neho bude len ťažiť, lebo mu to dovolí zväčšiť zásoby munície. Ukrajinský líder povedal, že Rusko rokuje o nákupe rakiet z Iránu a že ruské sily dostali od Severnej Kórey vyše milión kusov munície.



Zelenskyj Estónsko navštívil počas druhej časti cesty po pobaltských štátoch, zameranej na posilnenie slabnúcej podpory boja Ukrajiny proti Rusku. Do estónskeho hlavného mesta Tallinn v stredu neskoro večer pricestoval z Litvy v sprievode ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu.



"Je pre nás veľkou cťou privítať dobrých priateľov a spojencov, Volodymyra Zelesnkého a Dmytra Kulebu, v Tallinne. Vysielame Ukrajine silný odkaz a potvrdenie, že Estónsko stojí pevne na jej strane a spoločne v tejto vojne zvíťazíme," napísal šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



"Niekedy neistota partnerov ohľadne finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine iba zvyšuje odvahu a silu Ruska," vyhlásil Zelenskyj ešte v Litve. Podľa neho sa Putin nezastaví na Ukrajine a napadne aj ďalších susedov, ak sa spojenci nezjednotia a nezastavia ho. "On neskončí túto vojnu, kým neskoncujeme my všetci s ním," podotkol. Povedal tiež, že ak Ukrajina neodolá Rusku, na rade môžu byť Litva, Lotyšsko, Estónsko a Moldavsko.



Zelenskyj ukončí svoju cestu po troch pobaltských bývalých sovietskych republikách v Lotyšsku.