Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj v Grécku podpíše dohodu o dodávkach plynu

.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Dovoz plynu z Grécka je podľa neho potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie v dôsledku pokračujúcich ruských leteckých útokov na energetickú infraštruktúru.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu odštartoval svoje turné po európskych štátoch. Prvou zastávkou bude Grécko, kde podpíše dohodu o dodávkach plynu. Následne sa presunie do Francúzska. S prezidentom Emmanuelom Macronom uzavrie „historickú dohodu“ o posilnení protivzdušnej obrany a letectva. O protivzdušnej obrane bude Zelenskyj v utorok rokovať aj v Španielsku. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a Reuters.

„Čaká nás plodná diplomacia,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. „Dnes sme už pripravili dohodu s Gréckom o plyne pre Ukrajinu. Bude to ďalšia trasa dodávok plynu, aby sme čo najviac zabezpečili dovoz na zimu,“ poznamenal.



Dovoz plynu z Grécka je podľa neho potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie v dôsledku pokračujúcich ruských leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Zelenskyj uviedol, že Kyjev vyčlenil finančné prostriedky na dovoz plynu od európskych partnerov a bánk na základe záruk Európskej komisie, pričom o dodatočnom financovaní rokuje aj s americkými partnermi.

Viac podrobností o avizovanej dohode s Francúzskom ukrajinský prezident neposkytol. DPA však pripomína, že Paríž v minulosti Kyjevu poskytol stíhačky Mirage.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka