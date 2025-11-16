< sekcia Zahraničie
Zelenskyj v Grécku podpíše dohodu o dodávkach plynu
Dovoz plynu z Grécka je podľa neho potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie v dôsledku pokračujúcich ruských leteckých útokov na energetickú infraštruktúru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu odštartoval svoje turné po európskych štátoch. Prvou zastávkou bude Grécko, kde podpíše dohodu o dodávkach plynu. Následne sa presunie do Francúzska. S prezidentom Emmanuelom Macronom uzavrie „historickú dohodu“ o posilnení protivzdušnej obrany a letectva. O protivzdušnej obrane bude Zelenskyj v utorok rokovať aj v Španielsku. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a Reuters.
„Čaká nás plodná diplomacia,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. „Dnes sme už pripravili dohodu s Gréckom o plyne pre Ukrajinu. Bude to ďalšia trasa dodávok plynu, aby sme čo najviac zabezpečili dovoz na zimu,“ poznamenal.
Dovoz plynu z Grécka je podľa neho potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie v dôsledku pokračujúcich ruských leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Zelenskyj uviedol, že Kyjev vyčlenil finančné prostriedky na dovoz plynu od európskych partnerov a bánk na základe záruk Európskej komisie, pričom o dodatočnom financovaní rokuje aj s americkými partnermi.
Viac podrobností o avizovanej dohode s Francúzskom ukrajinský prezident neposkytol. DPA však pripomína, že Paríž v minulosti Kyjevu poskytol stíhačky Mirage.
„Čaká nás plodná diplomacia,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. „Dnes sme už pripravili dohodu s Gréckom o plyne pre Ukrajinu. Bude to ďalšia trasa dodávok plynu, aby sme čo najviac zabezpečili dovoz na zimu,“ poznamenal.
Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025
Dovoz plynu z Grécka je podľa neho potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie v dôsledku pokračujúcich ruských leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Zelenskyj uviedol, že Kyjev vyčlenil finančné prostriedky na dovoz plynu od európskych partnerov a bánk na základe záruk Európskej komisie, pričom o dodatočnom financovaní rokuje aj s americkými partnermi.
Viac podrobností o avizovanej dohode s Francúzskom ukrajinský prezident neposkytol. DPA však pripomína, že Paríž v minulosti Kyjevu poskytol stíhačky Mirage.