Zelenskyj: V Iziume objavili ďalšie dva masové hroby

Kyjev 26. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v meste Izium na severovýchode Ukrajiny boli objavené ďalšie dva masové hroby so stovkami obetí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Dnes som dostal viac informácií. Našli ďalšie dva masové hroby, veľké hroby so stovkami ľudí. Hovoríme o malom meste Izium," povedal Zelenskyj v rozhovore odvysielanom v noci na pondelok americkou stanicou CBS.



Ukrajinské úrady pritom len minulý týždeň ukončili exhumáciu tiel dovedna 436 ľudí z masového pohrebiska v Iziume. Tamojší predstavitelia uviedli, že väčšina z exhumovaných tiel niesla známky násilnej smrti. Podľa predbežných náznakov bolo 30 nájdených obetí vystavených mučeniu.



Ukrajinský prezident v uvedenom rozhovore taktiež vyzval Západ, aby pokračoval vo vyvíjaní nátlaku na Rusko prostredníctvom sankcií. "Tieto sankcie budú mať politický, ako aj finančný dosah," povedal Zelenskyj.



Ruské úrady bezprostredne nekomentovali jeho vyjadrenia o objavení ďalších dvoch masových hrobov v Iziume. Moskva dlhodobo popiera vojnové zločiny i útoky na civilistov na Ukrajine.