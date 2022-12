Zelenskyj v Kongrese: Pomoc Ukrajine nie je charita, ale investícia

Washington 22. decembra (TASR) - Pomoc smerovaná Ukrajine zo Spojených štátov nie je charitou, ale investíciou do svetovej bezpečnosti. Vyhlásil to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príhovore, ktorý predniesol v americkom Kongrese. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Je pre mňa veľkou cťou, že som v americkom Kongrese a hovorím k vám a všetkým Američanom. Napriek všetkým beznádejným a ponurým scenárom Ukrajina nepadla... je stále živá a kope," vyhlásil Zelenskyj na úvod svojho príhovoru.



"Porazili sme Rusko v boji o mysle sveta," uviedol ukrajinský prezident, ktorého členovia Kongresu privítali v stoji. Traja americkí zákonodarcovia tiež v rukách držali ukrajinskú vlajku.



"Vaše peniaze nejdú na charitu, je to investícia do svetovej bezpečnosti a demokracie, s ktorou zaobchádzame čo najzodpovednejšie," povedal Zelenskyj.



Podľa Zelenského bude výsledok vojny na Ukrajine formovať svet celé generácie. "Tento boj určí to, v akom svete budú žiť naše deti a vnúčatá a potom ich deti... Tento boj nemožno ignorovať dúfajúc, že oceán alebo niečo iné vám ponúkne ochranu," uviedol ukrajinský prezident.



Podľa Reutersu sa Zelenskyj snažil svojím príhovorom osloviť členov Kongresu, predovšetkým Republikánov, ktorí sú stále viac skeptickí v súvislosti s miliardami dolárov, ktoré USA posielajú v rámci pomoci Ukrajine.



Ukrajinský prezident na záver americkým zákonodarcom daroval ukrajinskú vlajku, ktorá pochádza z mesta Bachmut ležiaceho na frontovej línii. Toto mesto Zelenskyj osobne navštívil len pár dní pred vycestovaním do Spojených štátov.



Zelenskyj sa svojím stredajším vystúpením pripojil k mnohým ďalším svetovým lídrom, ktorí predniesli príhovor na spoločnom zasadnutí oboch komôr amerického Kongresu. Reuters v tejto súvislosti napríklad spomína takmer legendárne návštevy britského premiéra Winstona Churchilla, ktorý sa počas druhej svetovej vojny prihovoril Kongresu viackrát.