Zelenskyj v Mníchove vyzval na vytvorenie európskej armády

Mníchov 15. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii na vytvorenie európskej armády. Európske krajiny by podľa neho mali pripustiť aj možnosť, že sa v určitých prípadoch nebudú môcť spoľahnúť na pomoc zo strany Spojených štátov. V prejave takisto zopakoval, že odmieta uzatváranie akýchkoľvek mierových dohôd bez účasti Ukrajiny a Európy, píše osobitný spravodajca TASR.



"Naozaj verím tomu, že nastal čas, aby vznikli európske ozbrojené sily. Nie je to o nič ťažšie, ako postaviť sa pevne proti ruským útokom – ako sme to už urobili. Nejde však len o zvyšovanie výdavkov na obranu, hovoríme o ľuďoch, ktorí chápu potrebu chrániť svoj vlastný domov," vyhlásil Zelenskyj.



Takáto európska armáda by však podľa neho nemala nahradiť Severoatlantickú alianciu, ale vyrovnať príspevok európskych krajín vo vzťahu k Spojeným štátom. Je presvedčený, že bez ukrajinskej armády, ktorá za posledné roky získala vo vojne skúsenosti zo skutočného moderného boja, by tá európska nebola schopná zastaviť Rusko.



Ukrajinský prezident tvrdí, že Moskva sa momentálne nepripravuje na mierové rokovania o ukončení vojny a "takmer každý deň" útočí na susednú krajinu stovkami dronov.



Čoraz častejšie sú podľa neho aj konvenčné raketové a letecké útoky a Moskva tento rok údajne plánuje vytvoriť 15 nových divízií armády. "(Ruský prezident Vladimir) Putin si to môže dovoliť, pretože ceny energií sú vysoké," podotkol. Ukrajina má podľa Zelenského od tajných služieb informácie, že Rusko plánuje toto leto poslať svojich vojakov do Bieloruska.



Zelenskyj spomenul aj svoj nedávny rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý ho informoval o svojom telefonáte s ruským lídrom Vladimirom Putinom. Trump mu vtedy povedal, že s Putinom dohodli ta tom, že ich tímy začnú okamžite rokovať o urovnaní vojny na Ukrajine.



"(Trump) ani raz nespomenul, že USA potrebujú, aby sa Európa podieľala na rokovaniach. To hovorí za všetko. Staré časy, keď Amerika podporovala Európu len preto, že to tak robila vždy, sú preč," skonštatoval Zelenskyj s tým, že Európa sa teraz potrebuje prispôsobiť novej realite.



Zelenskyj v prejave opätovne zdôraznil, že potenciálne členstvo Ukrajiny v NATO nemožno len tak zmiesť zo stola. Práve to považuje za jednu z možných bezpečnostných záruk pre Kyjev. "Ak nie (členstvo v Aliancii), tak (žiadame) podmienky na vytvorenie ďalšieho NATO na Ukrajine," zdôraznil.



V Mníchove tiež navrhol, aby sa 24. februára - na tretie výročie ruskej invázie na Ukrajinu - v Kyjeve uskutočnil summit všetkých európskych lídrov. "Už na tom pracujeme. Toto stretnutie by malo poskytnúť jasnú víziu našich ďalších krokov - o mieri, bezpečnostných zárukách a budúcnosti našej kolektívnej obrany," dodal.























(Osobitný spravodajca Samuel Randík)