Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne
Ani členstvo v Severoatlantickej aliancii podľa Zelenského neznamená úplnú bezpečnosť a poukázal na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Autor TASR,aktualizované
New York 24. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas všeobecnej rozpravy pred plénom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) kritizoval medzinárodné inštitúcie, ktoré sú podľa neho slabé a neefektívne. Upozornil tiež, že vo „svete prebiehajú najničivejšie preteky v zbrojení v histórii“. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Ani počas aktuálneho krviprelievania neexistuje jediná medzinárodná inštitúcia, ktorá by to mohla skutočne zastaviť,“ povedal. „Takými slabými sa tieto inštitúcie stali. Čo môžu Sudán, Somálsko, Palestína alebo akýkoľvek iný štát trpiaci vojnou skutočne očakávať od OSN alebo globálneho systému? Po desaťročia len vyhlásenia a vyhlásenia. A dokonca ani to všetko, čo sa deje v Gaze, nemá žiadne riešenie,“ deklaroval.
Prezident Ukrajiny medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby konalo proti Rusku, keďže prezident Vladimir Putin podľa neho chce rozšíriť svoju vojnu do Európy.
Zelenskyj vyhlásil, že ani členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) neznamená úplnú bezpečnosť a poukázal na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. „Ukrajina bola len prvou krajinou, ruské drony lietajú po celej Európe, ruské operácie sa už šíria po rôznych krajinách a Putin chce túto vojnu pokračovať a rozšíriť,“ povedal.
V tejto súvislosti je podľa Zelenského dôležité, aby Európa nestratila Moldavsko v prospech ruského vplyvu. Táto krajina by podľa neho v takom prípade mohla nasledovať príklad Bieloruska a Gruzínska.
„Rusko sa snaží urobiť Moldavsku to, čo Irán kedysi urobil Libanonu, a globálna reakcia je opäť nedostatočná. V Európe sme už stratili Gruzínsko... a už mnoho rokov sa aj Bielorusko uberá smerom k závislosti od Ruska. Európa si nemôže dovoliť stratiť aj Moldavsko,“ povedal.
Zelenskyj tiež vo svojom vystúpení deklaroval, že garantovať mier a dodržiavanie medzinárodného práva môžu iba mocné krajiny, ktoré sa zaň dokážu postaviť. „21. storočie sa príliš nelíši od minulosti. Ak chce krajina mier, stále musí pracovať na vývoji zbraní," povedal. „Zbrane rozhodujú o tom, kto prežije,“ dodal ukrajinský prezident.
