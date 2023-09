Zelenskyj v OSN: Rusko sa únosmi ukrajinských detí dopúšťa genocídy

New York 19. septembra (TASR) - Rusko sa únosmi ukrajinských detí dopúšťa genocídy, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave počas všeobecnej rozpravy 78. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Tieto deti sú v Rusku vedené k tomu, aby nenávideli Ukrajinu, a všetky ich väzby na rodinu sú prerušené. Toto je jasná genocída," povedal Zelenskyj.



"Poznáme mená desaťtisícov detí a máme dôkazy o státisícoch ďalších unesených Ruskom na okupovaných územiach Ukrajiny a neskôr deportovaných. Medzinárodný trestný súd vydal zatykače za tieto zločiny a my sa snažíme dostať deti späť domov," poznamenal ďalej s tým, že "čas plynie". Zároveň položil otázku, čo s týmito deťmi bude.



Ukrajinský prezident s prejavom vystúpil vo svojej charakteristickej vojenskej kombinéze a zopakoval výzvu na uskutočnenie summitu rovnako zmýšľajúcich krajín.



"Pripravujeme svetový mierový summit. Pozývam váš všetkých – vás, ktorí netolerujete žiadnu agresiu – na spoločné prípravy tohto summitu," dodal.



Rusku – stálemu členovi Bezpečnostnej rady OSN – podľa Zelenského nemožno dôverovať v súvislosti s jadrovými zbraňami. "Teroristi nemajú žiadne právo, aby disponovali jadrovou zbraňou," podotkol.



Moskvu obvinil aj zo zneužívania energonosičov a potravín ako prostriedkov nátlaku na svet. "Agresor premieňa na zbrane aj množstvo iných vecí a používa ich nielen proti našej krajine, ale aj proti krajinám vás všetkých... od atlantického pobrežia Afriky až po juhovýchodnú Áziu," upozornil podľa britského denníka The Guardian.