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Zelenskyj v otvorenom liste vyzval Putina na priame stretnutie
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Autor TASR
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Kyjev 4. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok poslal otvorený list prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny, informuje TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.