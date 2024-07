Zelenskyj v piatok vystúpi pred novou britskou vládou

Kyjev 19. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpi v piatok pred novou britskou vládou, ktorú oboznámi so situáciou na bojisku vo svojej krajine. Oznámila to vo štvrtok neskoro večer kancelária nového britského premiéra Keira Starmera, píše TASR podľa agentúry AFP.



Zelenskyj tak bude prvým oficiálnym hosťom na Downing Street od vtedy, ako sa Starmer 5. júla stal novým premiérom, uvádza AFP. Ukrajinský prezident zároveň bude aj prvým zahraničným lídrom, ktorý osobne vystúpi pred britským vládnym kabinetom od roku 1997, keď tak učinil vtedajší americký prezident Bill Clinton.



"Ukrajina je a vždy bude v centre programu tejto vlády, a preto je len vhodné, že prezident Zelenskyj prednesie historický prejav pred mojím kabinetom," povedal Starmer.



Jeho kancelária na Downing Street avizovala, že Zelenskyj na tomto mimoriadnom zasadnutí bude britským ministrom hovoriť o potrebe posilnenia tzv. európskej obrannej základne, aby tak bolo možné prekonať hrozbu, ktorú predstavuje Rusko.



Zelenskyj by mal podľa britských predstaviteľov, ktorých cituje agentúra Reuters, taktiež uvítať britskú iniciatívu zameranú na potlačenie aktivít tzv. ruskej tieňovej flotily pozostávajúcej z približne 600 ropných tankerov, ktoré obchádzajú medzinárodné sankcie a prevážajú ropu a ropné produkty z Ruska do tretích krajín. Denne takto prevezú až 1,7 milióna barelov ropy a Moskve prinášajú značné zisky.



Podľa Londýna ide často o staré plavidlá, ktoré používajú nebezpečné a klamlivé praktiky, ako napríklad vypnutie systémov na sledovanie ich polohy. Británia vo štvrtok oznámila, že na svoj sankčný zoznam pridala 11 takýchto plavidiel.



Downing Street zároveň informovala, že približne 44 európskych krajín a tiež Európska únia sa na štvrtkovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Blenheimskom paláci v anglickom Oxfordshire dohodli, že "budú spolupracovať s cieľom vyriešiť problému využívania takýchto nelegálnych plavidiel, ktoré predstavujú významné bezpečnostné a environmentálne hrozby aj pre európske vodné cesty".



Starmer by mal okrem toho Zelenskému povedať, že Spojené kráľovstvo podnikne v nadchádzajúcich mesiacoch ďalšie kroky, aby ešte viac potlačilo vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina.