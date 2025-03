Zelenskyj v pondelok navštívi Saudskú Arábiu

Kyjev 7. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že v pondelok 10. marca navštívi Saudskú Arábiu, kde sa stretne s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Jeho tím bude následne rokovať s americkými predstaviteľmi o mieri na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj mal do Saudskej Arábie cestovať už vo februári. Svoju návštevu však odložil po tom, čo sa v tejto krajine stretli ruskí a americkí predstavitelia, ktorí rokovali o vojne na Ukrajine avšak bez účasti Kyjeva.



Ukrajinský prezident už vo februári oznámil, že svoju návštevu preložil na 10. marca. Túto informáciu vo štvrtok potvrdil na sieti X. "Potom môj tím zostane v Saudskej Arábii a bude spolupracovať s našimi americkými partnermi. Ukrajina má najväčší záujem o mier. Ako sme povedali americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, Ukrajina pracuje a bude naďalej konštruktívne pracovať na rýchlom a spoľahlivom mieri," napísal Zelenskyj.



Portál Axios vo štvrtok informoval o plánovanom stretnutí vysokopostavených predstaviteľov USA a Ukrajiny, ktoré sa má uskutočniť v stredu (12. marca) v Saudskej Arábii. Americkú stranu bude podľa spravodajkyne televízie Fox News Jacqui Heinrichová zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio, osobitný vyslanec Steve Witkoff i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Ukrajinskú delegáciu povedie vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



Witkoff následne novinárom potvrdil, že stretnutie v Saudskej Arábii sa pripravuje. O jeho termíne sa nezmienil, podľa neho by sa však mohlo uskutočniť v Rijáde, prípadne v Džidde. Ukrajinský zdroj medzičasom pre agentúru AFP povedal, že stretnutie sa bude konať už v utorok a súčasťou delegácie Kyjeva by mohol byť aj minister obrany Rustem Umerov.