Zelenskyj v pondelok navštívi Španielsko, stretne sa s kráľom

Madrid 24. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestuje v pondelok 27. mája na návštevu Madridu, kde sa má stretnúť so španielskym kráľom Filipom VI. a premiérom Pedrom Sánchezom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a webovej stránky španielskej rozhlasovej stanice Cadena SER.



Ukrajinský prezident mal španielsku metropolu navštíviť už minulý piatok (17. mája). Návštevu však posunul z dôvodu bojov v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny.



Zelenskyj pristane na madridskom letisku v nedeľu večer a v pondelok by sa mal stretnúť s kráľom Filipom VI., píše Cadena SER. Táto schôdzka však ešte nie je v oficiálnom programe.



So španielskym premiérom mal Zelenskyj minulý týždeň podpísať bilaterálnu bezpečnostnú dohodu medzi Španielskom a Ukrajinou.



Rusko pred dvoma týždňami spustilo novú ofenzívu v pohraničnej Charkovskej oblasti. Otvoril sa tým nový front v prebiehajúcej vojne a podľa Kyjeva ide o snahu Moskvy odkloniť prečíslené ukrajinské jednotky z frontovej línie na východe, kde zúria najostrejšie boje.



Ukrajinská armáda v piatok (24. mája) oznámila, že ukrajinské obranné sily zastavili postup ruskej pozemnej ofenzívy v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny a teraz prešli do protiútoku.



Zelenskyj navštívil v piatok Charkov a stretol sa s vysokopostavenými predstaviteľmi armády.