Zelenskyj v prejave poďakoval Rakúšanom za podporu Ukrajiny

Viedeň/Kyjev 1. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer naživo prehovoril k rakúskemu publiku - prvýkrát od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Poďakoval pritom všetkým Rakúšanom, ktorí "rozumejú, kto nesie vinu za túto vojnu." TASR správu prevzala z agentúry APA.



Zelenskyj vystúpil na festivale s názvom 4Gamechangers. Obrátil sa pritom aj na rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, ktorý bol prítomný vo viedenskej Marx Halle, ako aj na rakúskeho spolkového kancelára Karla Nehammera.



Po desaťročiach diskusií o tom, ako by mal život v budúcnosti vyzerať, teraz zmeny hovoria samé za seba," zdôraznnil Zelenskyj. "Každý vie, čo treba naliehavo urobiť," dodal s odvolaním sa na hrozby, ktoré pre jeho krajinu i svet predstavuje Rusko.



Konkrétne hovoril ukrajinský prezident o hroziacom hladomore, ktorý môže vyvolať "migračnú vlnu cunami", cituje APA. Spomenul však tiež dezinformačné kampane či dodávky ruskej ropy a plynu do Európy.



"Ukrajinská zmena hry spočíva v tom, že vám ponúkame šancu urobiť to, čo už malo byť dávno urobené," podotkol Zelenskyj s odvolaním sa na posilnenie európskej vzájomnosti, podporu kvalitných médií a prekonanie závislosti na ruských zdrojoch energie.



Ukrajinský prezident zdôraznil, že Rakúsku je veľmi vďačný, upozornil však, že spoločné víťazstvo nad Ruskom bez sankcií nie je možné. Preto vyzval Rakúsko, aby zdvojnásobilo svoje nasadenie za siedmy balík sankcií EÚ voči Moskve, píše APA.



"Rusko nechce viesť žiadny dialóg a rozumie len jazyku zbraní. Používame tieto zbrane len na území, ktoré chce Rusko obsadiť," povedal ďalej Zelenskyj na obranu požiadaviek Ukrajiny o dodávky zbraní zo Západu.



"My v Rakúsku vieme, že sa nebráni len sloboda Ukrajiny, ale aj naša sloboda," vyhlásil v prejave rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zároveň vytkol, že nevedie "normálnu vojnu" a všetko to pripomína koloniálne vojny z obdobia 19 storočia. "On (Putin) chce aj s Ukrajinou obnoviť ruské impérium a neuznáva, že sa Ukrajina za uplynulých 20 rokov úplne zmenila a želá si jedného dňa vstúpiť do EÚ," podotkol rakúsky prezident.



Ako po skončení Zelenského prejavu uviedol rakúsky kancelár Nehammer, je vidieť, že ukrajinský prezident s vášňou bojuje za svoju vlasť. Zároveň upozornil, že po viac než 100 dňoch vojny vznikol efekt "navyknutia si na hrôzu".



Nehammer zároveň upozornil, že "sankcie nás nemôžu oslabiť natoľko, aby sme nemohli počas trvania vojny prijímať nové, alebo nedokázali udržať už prijaté sankcie," cituje APA.