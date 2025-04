Zelenskyj v prejave vyzval Ukrajincov, aby nestrácali vieru

Kyjev 20. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas Veľkonočnej nedele vyzval Ukrajincov, aby nestrácali vieru a uviedol, že „skôr či neskôr zlo ustúpi“. Oznámil, že napriek „veľkonočnému prímeriu“, ktoré v sobotu vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, ruské sily naďalej pokračujú v útokoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice Sky News.



„Zlo môže mať svoju hodinu, ale Boh bude mať svoj deň. To je jeden z významov, ktoré sú obsiahnuté v Kristovom príbehu. O jeho pozemskom utrpení a smrti - a o jeho zmŕtvychvstaní a o pravde, že skôr či neskôr, ale nevyhnutne, zlo ustúpi a život zvíťazí,“ povedal Zelenskyj vo videoposolstve zverejnenom v nedeľu na sieti X.



Ukrajinský prezident vo videu stál pred Chrámom svätej Sofie v Kyjeve a oblečenú mal na sebe tradičnú vyšívanú košeľu. Ukrajina podľa jeho slov nikdy nestratí vieru.



„Pretože táto viera je v jeden druhého,“ pokračoval Zelenskyj. „V tých, ktorí stoja pri vás. V ukrajinských mužoch, v ukrajinských ženách," dodal.



Ruský prezident sobotu nečakali vyhlásil „veľkonočné prímerie“, ktoré podľa jeho slov potrvá od soboty 17.00 h (SELČ) do nedele 23.00 h (SELČ). Zelenskyj po niekoľkých hodinách reagoval na ruský návrh a uviedol, že Ukrajina bude „veľkonočné prímerie“ dodržiavať. Dodal však, že ukrajinské sily budú primerane reagovať na každý ruský útok.



Ukrajinský prezident v nedeľu obvinil Rusko z porušovania tohto prímeria. Letecký poplach sa na Ukrajine ozval už niekoľko hodín po začiatku spomínaného prímeria.



„Vieme, čo bránime. Vieme, za čo bojujeme. Za koho a pre koho,“ povedal Zelenskyj vo videu. „Príde deň života. Deň mieru. Deň Ukrajiny. Deň, ktorý potrvá celé storočie. A my sa budeme môcť opäť zhromaždiť. Za jedným stolom. Na mierovú Veľkú noc,“ dodal ukrajinský líder.



Zelenskyj podotkol, že Veľká noc je pre mnohých Ukrajincov najdôležitejším sviatkom a milióny ľudí sa vyberú do kostolov, pričom dodal, že mnoho kostolov je zničených v dôsledku ruských útokov.



Ruská armáda predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre kresťanské chrámy a veriacich, povedal Zelenskyj. Uviedol, že najmenej 67 ukrajinských kňazov, pastorov a mníchov „bolo zabitých alebo umučených ruskými okupantmi“ a 640 náboženských objektov bolo zničených od začiatku ruskej invázie - väčšina z nich bola kresťanská. Zelenskyj zároveň prisľúbil, že všetky zničené náboženské objekty znova vybudujú.