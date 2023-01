Zelenskyj v príhovore: Ukrajina bude bojovať až do svojho víťazstva

Kyjev 1. januára (TASR) — Ukrajina bude bojovať proti invázii ruskej armády, až kým nezvíťazí. Vo svojom sobotňajšom novoročnom prejave, v ktorom vzdal aj hold všetkým, čo bránia svoju vlasť, to podľa agentúry AFP povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Bojujeme a budeme bojovať aj naďalej. Až kým nezvíťazíme," vyhlásil.



Krátko po tom, čo Ukrajinu zasiahla ďalšia vlna ruských raketových útokov, Zelenskyj vyzdvihol všetkých, ktorí sú zapojení do jej obrany.



"Chcem vám všetkým povedať: Ukrajinci, ste neuveriteľní! Pozrite sa, čo sme urobili a čo robíme: Ako naši vojaci od prvých dní drvia túto 'druhú najsilnejšiu armádu sveta'. Ako naši ľudia zastavili ich techniku a pechotu...,“ povedal Zelenskyj.



"Vo veľkej vojne sa nedejú malé veci," pokračoval. "Nič nie je zbytočné. Každý z nás je bojovník. Každý z nás je vpredu. Každý z nás je pilierom obrany. Bojujeme ako jeden tím — celá krajina, všetky naše regióny. Obdivujem vás všetkých. Chcem poďakovať každému neporaziteľnému regiónu Ukrajiny."



Zelenskyj zverejnil podobne ladené príhovory aj na platformách Telegram a Instagram.



"Šťastný nový rok! Rok nášho víťazstva," zaželal Ukrajincom v príhovore na Telegrame.



Rusko v sobotu vypálilo na Ukrajinu viac ako 20 riadených striel, 12 z nich zneškodnila ukrajinská protivzdušná obrana, z toho šesť nad Kyjevom. Oznámil to hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj.



Rusko od polovice októbra podniklo 11 sérií rozsiahlych raketových útokov zameraných z veľkej časti na infraštruktúru Ukrajiny, predchádzajúci vo štvrtok.



V Kyjeve bolo výbuch počuť aj v nedeľu o 0.35 h miestneho času (v sobotu o 23.35 h SEČ). Podľa jeho starostu Vitalija Klička bol výsledkom činnosti protivzdušnej obrany.