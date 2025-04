Zelenskyj v prípade uzavretia prímeria pripustil rokovania s Moskvou

Kyjev 22. apríla (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok pripustil, že Ukrajina by v prípade uzavretia prímeria bola pripravená aj na priame rokovania s Ruskom. Ukrajinský líder tiež povedal, že pri príležitosti pohrebu pápeža Františka by sa chcel stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Po prímerí sme pripravení sadnúť si v akomkoľvek formáte,“ vyhlásil Zelenskyj na utorkovom brífingu.



Ochotu viesť priame rokovania s Kyjevom v utorok vyjadril aj Kremeľ. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v utorok novinárom v Moskve povedal, že neexistujú žiadne konkrétne plány na rokovania o zastavení úderov na civilné ciele. Prezident Vladimir Putin je však podľa neho o tom ochotný rokovať priamo s Ukrajinou, ak Kyjev odstráni „určité prekážky“.



Denník Guardian pripomína, že priame rokovania medzi oboma znepriatelenými stranami sa neuskutočnili niekoľko rokov, naposledy boli niekoľko týždňov po začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



Zelenskyj sa na brífingu vyjadril aj k vzťahom medzi Kyjevom a Trumpovou administratívou. S americkým prezidentom by sa chcel stretnúť na nadchádzajúcom pohrebe pápeža Františka, ktorý sa uskutoční v sobotu.



"Áno, rád by som, som pripravený. Vždy sme pripravení stretnúť sa s našimi partnermi zo Spojených štátov," odpovedal Zelenskyj na novinársku otázku. Obaja prezidenti sa naposledy stretli koncom februára v Bielom dome. Po ostrej verejnej výmene názorov v Oválnej pracovni rokovania predčasne ukončili.



Ukrajinský líder tiež ozrejmil, že Kyjev s Washingtonom nediskutuje o žiadnych nových balíkoch pomoci. „Zatiaľ sme nemali príležitosť dohodnúť sa s USA na novej pomoci alebo diskutovať o podrobnostiach,“ ozrejmil.