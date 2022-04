Zelenskyj v rumunskom parlamente: V hre je bezpečnosť celej Európy

Bukurešť 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval Západ na to, aby sa zjednotil a zabránil hroziacej ruskej genocíde v Európe. Uviedol pritom, že bezpečnosť Európy závisí na tom, ako dopadne ruská invázia na Ukrajine.



Zelenskyj sa takto podľa agentúry AFP vyjadril v prejave, ktorý prostredníctvom videospojenia predniesol v rumunskom parlamente. "Spoločne môžeme zastaviť tých, ktorí chcú genocídu v Európe," povedal ukrajinský prezident po tom, ako rumunským poslancom ukázal fotografie mŕtvych tiel v civilnom oblečení na uliciach v ukrajinskom meste Buča ležiacom v Kyjevskej oblasti.



Ukrajinský prezident v pondelok navštívil mesto Buča, v ktorom sa po minulotýždňovom odchode ruských jednotiek - podľa správ ukrajinských činiteľov - našli telá približne 340 civilistov. Správanie ruskej armády v tomto meste označil za "vojnové zločiny", ktoré budú posudzované ako "genocída". Moskva páchanie vojnových zločinov poprela, Západ vyzval na ich prešetrenie.



Zelenskyj okrem toho rumunských poslancov varoval, že Ukrajina nie je "posledným cieľom" ruskej agresie. Moskva sa chce zmocniť Odesy "a odtiaľ je to už len krok do Moldavska," povedal rumunským poslancom a vyzval ich, aby "bránili nezávislosť a suverenitu" svojej krajiny.



"O osude strednej Európy a Čiernomoria sa rozhodne na Ukrajine, a preto sa ochrana bezpečnosti Ukrajiny a Ukrajincov rovná ochrane bezpečnosti Európy ako celku," povedal.



Vyzval preto Západ na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku. "Zatvorte svoje prístavy pre ruské lode, zastavte tranzit tovarov do Ruska a z neho, neimportujte z Ruska (energetické) suroviny," dodal.