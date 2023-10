Zelenskyj v Rumunsku naznačil dobré správy o protivzdušnej obrane

Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že po rozhovore so svojím rumunským kolegom Klausom Iohannisom v Bukurešti má "dobré správy" o protivzdušnej obrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj povedal, že pri rokovaní kládol najväčší dôraz na protivzdušnú obranu a je "rád, že Ukrajinu vypočula rumunská strana". Detaily však neposkytol.



Na tlačovej konferencii v rumunskej metropole povedal, že by sa malo urobiť všetko potrebné, aby sa Rusku zabránilo zmeniť časť Čierneho mora alebo región rieky Dunaj na námornú "mŕtvu zónu".



Rusko v júli odstúpilo od dohody umožňujúcej vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez Čierne more a následne vystupňovalo útoky na Odeskú oblasť, ktorá na juhu hraničí s Rumunskom, pripomína Reuters.



Zelenskyj tiež hovoril o situácii v Izraeli, ktorý od soboty zvádza intenzívne boje s palestínskym militantným hnutím Hamas. Zopakoval svoje presvedčenie, že rozpútanie vojny na Blízkom východe je v záujme Ruska.



Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že Zelenského pondelkové vyhlásenie, že je v záujme Ruska rozpútať vojnu na Blízkom východe s cieľom oslabiť svetovú jednotu, nemá "absolútne žiadny základ".